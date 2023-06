Se viene la tercera del Rural Bike Seis Ciudades

El próximo domingo se correrá la tercera fecha del Campeonato de Rural Bike Seis Ciudades 2023 bajo la organización del Club Ciclista de Trenque Lauquen y con el auspicio de la Municipalidad. La concentración está prevista para las 10.30 y la largada se realizará a las 11 desde el Club Ciclista.

La prueba será fiscalizada por Pampeanos, Deporte y Desafíos, y los interesados pueden inscribirse en su página web, www.pampeanodeportesydesafíos.com.ar.

Habrá premios del 1º al 3º de cada categoría y también servicio de cantina. Habrá tres distancias por correr, los 60 kilómetros para las categorías Elite (de 18 a 29 años); Master A1 (30 a 34); Master A2 (35 a 39); Master B1 (40 a 44); Master B2 (45 a 49); Master C1 (50 a 54); Master C2 (55 a 59) y Master D1 (60 a 64); los 45 kilómetros destinados a las categorías Damas Comp. A (18 a 34 años); Damas Comp. B (35 a 49); Damas Comp. C (más de 50 años); Master D 2 (65 a 69); Master E (más de 70); Promo Varones A (18 a 34); Promo Varones B (35 a 49) y Promo Varones C (más de 50 años); y los 30 kilómetros para Promo Damas A (18 a 34 años); Promo Damas B (35 a 49) y Promo Damas C (más 50).

Puntajes

Tras las dos primeras fechas ya disputadas en Pellegrini y Tres Lomas, así están los podios en cada una de las categorías:

En Elite: 1° José Torres Dupont, de General Acha (90 puntos); 2° Lucas Arroyo, de Daireaux (73) y 3° Tomás Deanna, de Santa Rosa (57).

En la Máster A1: 1° Nahuel Piccirillo, de Henderson (78); 2° Juan Gómez, de Pigüé (64) y 3° Juan Brañas, de Santa Rosa (57).

En la Máster A2: 1° Elías Spon, de General Acha (73); 2° Cristian Ring, de Santa Rosa (72) y 3° Ariel López, de Henderson (64). De Trenque Lauquen, 9° Gabriel Brisoliz (30).

Por la Master B1: 1° Jorge Spon, de General Acha (75); 2° David Bohnet, de Macachin (61) y 3° Guillermo Latigan, de Casbas (57). De Trenque Lauquen, 14° Lucio Díaz (25).

En la Master B2: 1° Jorge Roldan, de Carlos Casares (90); 2° Rolando Peña, de Tres Lomas (73) y 3° Sergio Churruca, de Trenque Lauquen (64), siendo además 5°Marcelo De Telleria, de Trenque Lauquen (45).

En la Master C1: 1° Alejandro Schas, de General Acha (79); 2° Hernán Satarain, de Pellegrini (64) y 3° Ariel Jeger, de Catriló (61). De Trenque Lauquen, 8° Gonzalo Vilches (41); 9° Sandro Buffarini (39) y 15° Emilio Romero (20).

En la Master C2: 1° Carlos Campelo, de Trenque Lauquen (84); 2° Oscar Linaza, de General Acha (64) y 3° Néstor Jungblut, de Pigüé (57). También de Trenque Lauquen, 4° Osvaldo Sayago (51).

Dentro de la Master D1: 1° Marcelo Moreno, de Carhué (73) y los trenquelauquenses Pablo Islas (70) siendo segundo, Ricardo Giménez (45), tercero, y Jorge Brisoliz (44), cuarto.

En Damas Comp. A: 1° Laura Arias, de América (84); 2° Jaqueline Giménez, de Trenque Lauquen (73) y 3° Paula Chiuffo, de Tres Lomas (61). De Trenque Lauquen, 5° Agustina Cepeda (30).

En Damas Comp. B: 1° Jacinta Arias, de Pellegrini (84); 2° María Sánchez, de Pellegrini (60) y 3° Romina Mansilla, de Carlos Casares (45).

Y en Damas Comp. C: 1° Rosana García, de Catriló (90); 2° Fabiana Alzogaray, de Pellegrini (78) y 3° Claudia Santibañez, de Eduardo Castex (61). De Trenque Lauquen, 4° Marcela Arricau (34) y 5° Graciela Suárez (30).

Las promocionales

Por último, los podios y presencia de los ciclistas locales en las categorías promocionales. En Varones A: 1° Julián Jeger, de Catriló (84) y los trenquelauquenses Nahuel Lamas (84), siendo segundo; Gabriel Fernández (64), tercero; 6° Marcos Escudero (48); 11° Emiliano Matteucci (24) y 16° Ismael Vedoya (19).

En la Varones B: 1° Sebastián Acosta, de General Pico (64); y más trenquelauquenses, siendo 2° Rodrigo Núñez (64); 3° Ariel Velásquez (58); 5° Juan Delfino (50); 10° Lucas Lamas (39); 11° Jonatan Gutiérrez (31); 16° Matías Quarteroni (24); 19° Alejandro Ressia (21); 25° Rodolfo Olguin (16) y 26° Pablo Larroque (15).

En Varones C: 1° Jorge Peralta, de Salliqueló (69); 2° Carlos Lespade, de Carlos Casares (68) y 3° Marcelo Severo, de Henderson (55). De Trenque Lauquen, 5° Fabián Luna (53); 16° Gustavo Carini (28); 21° Fabián Brisoliz (22); 22° Fernando Rodríguez Mera (22); 25° Néstor Pallicer (18); 29° Jorge Delmagro (12) y 31° Luis Enriquez (11).

En Damas B: 1° Paola Giménez, de Trenque Lauquen (84); 2° María Sánchez, de Pellegrini (84) y 3° Mariangeles Gutiérrez, de Trenque Lauquen (64), siendo además 5° Elisa Zemma (53).

Y en Damas C: 1° Adriana Larroude, de Trenque Lauquen (90); 2° Patricia Gil, de Carlos Casares (73) y 3° Gabriela Benvenuto, de Eduardo Castex (73).