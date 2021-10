Se viene la novena del Villegas

Este fin de semana se estará jugando la novena fecha del Torneo Transición del Fútbol Comercial “Conrado Villegas”. Un certamen que tiene a Codeana en lo más alto de la tabla de posiciones de la categoría A y Alambrados Simón en la B.

Una lucha más intensa es la que se vive en la división B que tiene a varios equipos encerrados a unos puntos de diferencia.

Compartimos la lluvia de goles que dejó el octavo capítulo en ambas divisiones. La fecha 8 dio comienzo en la tarde del sábado pasado con la presencia en cancha de los equipos de la categoría B. Fue allí que, en choque directo entre dos candidatos, salió victoriosa la formación de Alambrados Simón, que por 3 a 2 venció a Maxikiosco SB. Convirtieron para el ganador Pablo Herrera y dos de Marcelo Ramos. Para los del kiosco, los dos goles de Fernando Olivares.

Otro de los que está prendido en la pelea por el ascenso, donde los tres primeros de la división se ganan en ese lugar, es El Mate, tras su victoria sobre Marmolería Girard, por 4 a 2. Los goles del vencedor fueron de Diego Maresco, Javier Pereyra, Fabián Cenizo y Leonel Gómez. El descuento fue de Lucas Churruca y Juan Manuel Batochi.

Además, Nutrién superó a TL Embragues por 2 a 0 con los dos goles de Juan Francisco Del Canto; una de las goleadas del fin de semana la consiguió Lago Rojo, por 5 a 1, ante Autoservicio Bicentenario. Los goles fueron de Juan Hernández, Diego Villarreal, Daniel Rosales y los dos restantes de Adrián Márquez. El descuento de Rodrigo Portela. Liv Agroinsumos le ganó con gol de Guillermo González a Ibáñez Construcciones. La fecha tuvo dos empates, sin goles los duelos entre Perfumería Mayo y Carnicería El Patita; y entre Mecánica LB con Pinturerias MB. Además, el 1 a 1 entre Despensa B&G y La Armería con goles de Enzo Murua y Diego Faccio.

Codeana líder

Por último, el repaso con lo ocurrido en la mañana del domingo con los partidos de la categoría A. Es Codeana quien sigue siendo líder, luego de ganarle a Baterías Ares, por 2 a 1. Goles de Bruno Figueroa y Agustín Micheo, para el ganador y en el perdedor anotó Pablo Bissolino.

En la segunda posición hay dos equipos, uno de ellos es Electroingeniería TL luego de vencer por 1 a 0 a El Pancho con gol de Marcelo Castañares; y el otro, Pocero Martino, que también ganó por la mínima, tras la conquista de Pablo Rincón, a Zapateros. Además.

Los Luceros goleó a Consucer por 4 a 0 con goles de Julio Enríquez, Elías Acosta y dos de David Lucero. Poceros JP venció a Aguadas La Unión, por 2 a 0, con ambos goles de Maximiliano Hernández; La Esquina de Ana le ganó 2 a 1 a UOCRA con goles de Gustavo Gómez y Matías Novillo, en tanto que el descuento fue de Miguel Amador. Triunfo de Debernardi ante Barrionuevo, por 2 a 1, donde convirtieron Sebastián Corral y Agustín López para el ganador y Franco Daniel Milla, en el perdedor. Y el empate en 3 entre Química Arco Iris y Los Berutenses. Anotaron por bando, dos de Patricio Núñez y Víctor Criado, y Mauro Araujo, Juan Franco Butler y Juan Antonio Nanni.

La novena

Hoy comenzará el noveno capítulo del Villegas con los equipos de la A en cancha. A las 14 horas, Poceros JP vs. Debernardi; Barrionuevo vs. El Pancho; Electroingeniería vs. UOCRA; y Los Berutenses vs. Consucer. Y a las 15.45, Los Luceros vs. La Esquina de Ana; Aguadas La Unión vs. Zapateros; Poceros Martino vs. Baterías Ares y Codeana vs. Química Arco Iris.

Mientras que la B jugará en la mañana del domingo, a las 8.45 horas, Alambrados Simón vs. Pinturerías MB; Liv Agroinsumos vs. TL Embragues; Marmolería Girard vs. Maxikiosco SB y Carnicería El Patita vs. El Mate, y a las 10.15, Mecánica LB vs. Despensa B&G; Nutrién vs. Lago Rojo; Perfumería Mayo vs. Autoservicio Bicentenario y La Armería vs. Ibáñez Construcciones.