Se viene la Colecta Anual de Cáritas en un contexto de creciente demanda de alimentos

El próximo sábado, 8 de junio, se realizará en todo el país la Colecta Anual de Cáritas, y en Trenque Lauquen esta institución se prepara para desarrollarla en un contexto económico y social muy complejo y de creciente demanda de alimentos por parte de muchas familias de la ciudad.

Así fue informado por Alejandro Palomeque, integrante de Cáritas TL, quien contó detalles de esta nueva colecta. “El sábado 8 de junio a las 14.30 será la Colecta de Cáritas. Vamos a convocar a las 14.15 a personas que tengan vehículos y se quieran acercar a colaborar con algún chico o para llevar a alguien a recorrer algunas de las calles de la ciudad con el objetivo de solicitar alimentos no perecederos y/o dinero. Intentamos que la ayuda sea principalmente de alimentos ya que es lo que más hace falta en este momento y nos evita el hecho de tener que salir a comprarlos. De todas maneras, con el dinero que se obtiene, se compran alimentos así que es lo mismo, el que no tiene alimentos puede darnos dinero y el que no tiene dinero puede darnos alimentos”, dijo antes de agregar: “Pedimos encarecidamente que el fin de semana de la colecta no entreguen ropa a las personas que están recaudando dinero o alimentos ya que eso complica bastante el movimiento”.

“Por otro lado, también pueden acercarse a nuestra sede o contactarnos por las redes sociales. Los colaboradores van a estar perfectamente identificados con un pin que dice ‘Voluntario de Cáritas’ y el teléfono de contacto de Cáritas es 2392-50000 y el alias de nuestra cuenta en el Banco Nación es Pomelo.Verde.Rima así que quienes quieran pueden hacer sus donaciones por ese medio también”, se añadió.

Preocupación

En otro orden y consultado sobre cómo se percibe desde Cáritas Trenque Lauquen la actuación situación social y económica por la que hoy transita el país, Palomeque comentó: “Estamos sumamente preocupados por la creciente demanda de alimentos que hubo en este último tiempo y suponemos que esto va a seguir así porque con el frío se agrava la situación no sólo de abrigos, que en su momento estuvimos solicitándole a la comunidad, sino también de mayor requerimiento de alimentos para tener la panza más calentita”.

Y agregó: “Principalmente estamos ayudando a jubilados y, a través del espacio de contención ‘Abrazo materno’, a mamás en situación de vulnerabilidad. Por supuesto que también estamos asistiendo a otras personas que lo necesitan y lo que siempre aprovecho a pedir cuando me dan espacio es que piensen muy bien que desde Cáritas no podemos ayudar a todo el mundo y sería bueno que personas que no tienen tanta necesidad se pongan un poquito la mano en el corazón y, antes de solicitar esa ayuda, piensen que quizás hay alguna otra persona o familia que realmente la necesita”.