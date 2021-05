Se viene el “fresquete”

Nadie puede negar que Mayo se retira aplaudido por todos los friolentos de la región quienes agradecen profundamente que casi no se hayan registrado días de frío durante todo el mes. Claro que el clima tampoco fue caluroso, pero es verdad que las últimas semanas se soportaron de muy buena manera.

Obviamente, y hasta los más optimistas lo saben, mañana iniciará junio y, con él, las temperaturas más bajas del año. Puede ser que haya días con una temperatura no tan baja, como a veces suele ocurrir en este mes, pero eso es poco probable. Hay que aceptarlo: estamos a poco más de 20 días para que el invierno comience y contra eso no hay nada que hacer más que cuidarse del frío y esperar, abrigados, a que la primavera llegue. No obstante, no hay que desesperar. Toda estación tiene su encanto y sólo hay que estar predispuesto a encontrarlo.