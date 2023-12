“Se va a trabajar en pos de que los proyectos que salgan sean lo mejor para la comunidad”

Germán Lauro, concejal electo por Juntos por el Cambio, habló de las expectativas de cara a su asunción a una banca en el HCD y destacó que su ingreso a la política responde al objetivo de trabajar por el bien de la comunidad.

A 10 días de su asunción como concejal, Lauro remarcó: “Hoy en día más que nada estamos participando en las reuniones del bloque, poniéndonos un poco al tanto en lo que son las proyectos que se están tratando y las propuestas que ingresan al Concejo. Todavía no tenemos injerencia pero la idea es ir interiorizándonos para ver cómo se van tratando todos estos temas y también un poco aprendiendo la mecánica del Concejo, porque si bien uno tiene contacto permanente con el bloque, hay cuestiones formales y del trabajo con las cuales no estamos del todo familiarizados”.

Comisiones

Por otra parte Lauro habló sobre su rol dentro del bloque de Juntos y señalo que “todavía no se definió el tema de quién va a integrar cada comisión”. “La verdad es que nosotros trabajamos como un equipo más allá de la situación particular que le toque a cada uno dentro del mismo. Más allá del lugar que le toque a cada uno en determinada comisión, los proyectos siempre se debaten y se discuten en bloque”, señaló.

Sobre la relación con otros espacios que están también dentro del HCD y particularmente con el bloque de La Libertad Avanza , el ex atleta olímpico indicó que aún no han tenido contacto directo con el bloque de LLA. Sin embargo sostuvo: “Nuestro bloque históricamente se caracterizó por la apertura a trabajar con cualquiera de los espacios los proyectos que se debaten en el Concejo y que sean para bien de la comunidad. Acá no hay un River-Boca, hay distintas visiones en algunos temas. Pero lo que siempre se trató durante estos años es que los proyectos salgan por unanimidad y sean lo mejor para la comunidad, eso es lo que buscamos todos los concejales. Siempre se va a trabajar en pos de eso. Y creo que eso es lo más importante”.