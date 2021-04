Se triplicó el consumo y Provincia adquirió una planta móvil para producirlo

El consumo de oxígeno se triplicó en los últimos diez días en los municipios bonaerenses del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y preocupa que el insumo empiece a escasear en hospitales y clínicas. En ese contexto, el Gobierno adquirió una planta móvil para su producción y unos 300 concentradores para distribuir en municipios.

El dato sobre el aumento en el consumo de oxígeno fue dado a conocer en las últimas horas por el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. “En estos últimos diez días hemos triplicado el consumo de oxígeno de cada uno de los hospitales”, dijo.

“Estamos tratando de que la industria se vuelque a lo sanitario, pero hay que producir más oxígeno, a veces es un problema de la logística. Lo que antes se llenaba una vez por semana, ahora se llena cada dos días, entonces empieza a haber un cuello de botella”, explicó Kreplak.

“Si uno tiene un respirador, pero no tiene oxígeno para el respirador, no sirve de nada”, advirtió el viceministro para Radio del Plata.

La preocupación había comenzado a ser advertida por los intendentes: “En Magdalena teníamos un consumo de 30 tubos mensuales, ahora son 30 semanales, por eso estamos muy preocupados y ocupados en esta temática”, manifestó en las últimas horas el alcalde de ese municipio, Gonzalo Peluso.

En ese marco, el Gobierno bonaerense adquirió 300 concentradores de oxígeno y una planta móvil de producción que permitirán proveer de este insumo esencial “para asegurar este recurso y que ningún bonaerense se quede sin oxígeno, tal como sucedió en distintos países de Europa y de la región”, informaron desde la cartera sanitaria.

En Ensenada, junto al intendente Mario Secco, instalamos una planta móvil de oxígeno para abastecer de este recurso vital a los hospitales, que sufren una alta demanda en estos momentos críticos.

Según explicaron, el concentrador proporciona oxígenoterapia a los pacientes en concentraciones sustancialmente más altas que las del aire ambiente y mantiene estable el nivel de oxígeno en la sangre. El equipo comprime de forma constante el aire del ambiente, lo filtra y suministrarlo de forma más pura. Tiene un suministro infinito de oxígeno mientras tenga aire disponible y energía que le permita funcionar.

En tanto, la planta móvil de producción es un sistema generador de oxígeno diseñado de forma específica para ser trasladado a donde sea más necesario para asegurar la provisión.

Hoy llegaron los concentradores al centro logístico instalado en el hospital El Dique para ser distribuidos oportunamente en centros de salud que lo requieran y la planta móvil será instalada mañana en el polideportivo municipal de Ensenada.

“No nos puede pasar en ningún momento que le falte oxigeno a una persona; no se puede esperar. Por eso estamos intentando prepararnos para eso”, dijo Kreplak esta mañana, al tiempo que afirmó que, hasta el momento, no hay faltante de oxígeno pero “hay mucho más riesgo de que, en algún momento, algún lugar no tenga la provisión adecuada”.(DIB) MCH