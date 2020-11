Se trabaja en el armado de las fechas de los Regionales

En diálogo con La Opinión, el director de Deportes, Sergio Barbas, confirmó que se está trabajando para el armado de las fechas y horarios de los Juegos Regionales 2020 / Región X y que ya se han podido concretar algunas de estas, como es el caso del taekwondo WTF que se hará en el gimnasio del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” el sábado 14 del presente mes.

Además, ayer desde dicha área, José María “Cholo” Igartúa le confirmó a este medio que la instancia de atletismo sumará una categoría, ahora también para los atletas de 30 a 39 años, además de los de 40 a 49 años. La cita se haría en el predio del Polideportivo Municipal.

Días atrás el Director de Deportes explicó en conferencia de prensa que se había cerrado la inscripción con un total de 188 anotados. Vale recordar que dichos Juegos regionales son organizados de manera conjunta por los municipios de Florentino Ameghino, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Tres Lomas y General Villegas.

En cuanto a las fechas, sostuvo Barbas: “estamos trabajando en el armado de las fechas, ya que el taekwondo está solicitando que sea un sábado y la gente de gimnasia artística pide un viernes”.

Aunque aún el resto de las competencias están por confirmar días y horarios, Barbas adelantó que el taekwondo WTF, que está a cargo en la ciudad por los profes Javier Gabio y Claudio Aranda, hará sus competencias en el gimnasio del Polideportivo el sábado 14, a partir de la hora 10 “y tendrá como jurado a un juez de Guatemala”.

Primeras competencias

La etapa distrital comenzará el próximo lunes y se extenderá durante todo el mes de noviembre, aunque en caso de ser necesario, continuará los primeros días de diciembre hasta completar todas las competencias. “Estamos contentos con la inscripción porque al ser actividades individuales el número es bastante importante”, señaló Barbas.

Asimismo informó que “se ha corrido el calendario del Regional porque algunos distritos de la zona están complicados con casos de Covid-19, entonces no se puede hacer en el tiempo que estaba pensado, y por eso la Etapa Regional va a pasar para más adelante”.

En cuanto al desarrollo de las competencias y a modo de ejemplo, Barbas comentó que “en el caso de las artes marciales hay mucha participación de la Comisión Municipal de Artes Marciales, a través del taekwondo y del karate; el taekwondo estará representado en sus dos modalidades: en la ITF y en la WTF, cada cual va a competir en su modalidad clasificando el primero y segundo al regional y los jurados van a estar conformados por gente de la comisión”.

Respecto de la actividad de gimnasia artística, el funcionario explicó que “se va a filmar la etapa local y se pondrá a consideración de jueces de la localidad de Carlos Tejedor”, y agregó que “el atletismo se concentrará en el Polideportivo Municipal, en forma presencial, con turnos y grupos de hasta 10 personas y respetando el protocolo”.

Situación sanitaria

Sobre la iniciativa, Barbas consideró “importante” poder llevarla a cabo “en este año tan difícil para todos” y remarcó que “el Municipio de Trenque Lauquen alentó durante cuatro años la práctica de todos los deportes y hoy estamos en una situación en la que tenemos que decir que no a algunas actividades cuando lo que queremos es decir que sí, pero así lo exige la situación sanitaria actual”. Y al respecto agregó: “Es importante que la situación sanitaria se mantenga en los valores de hoy, tenemos un número de contagios que va en baja y que nos permite seguir trabajando tranquilos sabiendo que estamos haciendo las cosas bien, con protocolos y como corresponde”.

Disciplinas

Los Juegos Regionales 2020 / Región X que contarán con la presencia de juveniles, personas con discapacidad, adultos y adultos mayores abarcan las disciplinas de Ajedrez, Atletismo, Básquet, Ciclismo, Footgolf, Karate, Patín, Taekwondo y Tiro con arco.

Y en una de las disciplinas ha habido novedades, ya que en atletismo, donde se pensó una prueba presencial en el Polideportivo, por tanda de 10 corredores, para personas de 40 a 49 años, ayer se sumó la categoría de 30 a 39 años. “Cholo” Igartúa explicó: “Vamos a largar por tandas de 10 atletas, con una separación de 20 segundos cada uno”. Una modalidad que el Municipio ya realizó hace un mes atrás para celebrar la Semana del Estudiante.

Las etapas

La próxima semana comenzarán las citas, siempre atentos a posibles cambios por la situación sanitaria de toda la región. Se harán en dos etapas: la local y la regional. En cuanto a la etapa local, se explicó que la actividad será en forma individual. Cada uno de los deportistas realizará la prueba y una vez que finalice, dos minutos después lo hará el siguiente, retirándose a su domicilio en forma inmediata. Mientras que en la etapa regional, un coordinador de cercanía será el encargado de viajar a los municipios vecinos para homologar las marcas.

Luego se procederá a premiar a los campeones de cada prueba por parte de cada uno de los municipios. En juveniles estarán participando las categorías Sub 12 (año 2009), Sub 14 (2006 a 2008); sub 16 (2004 y 2005) y sub 18 (2002 y2003), y la modalidad es libre tanto para varones como para mujeres, por lo que pueden intervenir igualmente atletas federados o quienes no tengan ningún registro federativo. Ellos se han anotado en Ajedrez, Atletismo pista y campo, Maratón, Tiro con arco (se realizará al aire libre), Ciclismo, Taekwondo, Karate, Gimnasia Artística, Patín, Básquet (torneos de triples) y Footgolf.

Mientras que en adultos mayores, de 40 hasta 59 años en Ajedrez (inscripción libre y se jugará en forma virtual) y Ciclismo (modalidad de ruralbike), Taekwondo, Karate, Básquet (torneo de triples), Footgolf y Maratón. En mayores de 60 años, Ajedrez, Pentatlón Individual, Taba, Caminata individual y Sapo. Y para personas con discapacidad, se propone Atletismo.