Se suspendió la quinta del Interligas

A raíz de las lluvias de las últimas horas y los pronósticos de más precipitaciones y tormentas, fue suspendida la quinta fecha de la fase de grupos del Torneo Interligas 2022 que comparten la Liga Trenquelauquense de Fútbol y la Liga del Oeste.

Desde la LTF se confirmó ayer a La Opinión esta novedad, producto de una decisión que se tomó entre las dos ligas regionales debido a los pronósticos que indican lluvias y tormentas para este fin de semana.

Partidos

La fecha estaba prevista para comenzar ayer y seguir entre mañana y el miércoles.

Este viernes iban a jugar Atlético Trenque Lauquen y Sport de Tres Algarrobos en el Parque por el grupo 3. Para mañana estaban programados los cruces FCTA vs. Tres Llantas y Newbery de Fortín Olavarría vs. B. Alegre, ambos por el grupo 1; Ferro de T. Lauquen vs. Atlético Rivadavia y Las Guasquitas vs. Gorra Cuero de Carlos Tejedor, por el grupo 2; Social de González Moreno vs. Atlético Pellegrini por el grupo 3; Huracán de Pellegrini vs. Progreso y Giat de Beruti vs. Racing de Fortín Olavarría por el grupo 4 e Independiente de Rivadavia vs. Monumental, por el grupo 5. En tanto, para el miércoles está anunciado el duelo entre el FBC Argentino y Barrio Norte de América, en cancha del “Decano”, también por el grupo 5.