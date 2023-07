Se suman más deportistas a las finales en Mar del Plata de los Juegos Bonaerenses

Mientras la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2023 continúa desarrollándose en las distintas disciplinas y se darán hasta el 31 de agosto próximo las citas por esta instancia, ya hay representantes trenquelauquenses en diferentes deportes clasificados a la final en “La Feliz”, como ocurre en pádel, fútbol tenis, hockey, básquet 3 vs.3, tejo mixto y newcom, desde donde representantes locales consiguieron su pasaje a la instancia provincial, a disputarse en Mar del Plata, entre el 15 y 20 de septiembre.

Los clasificados

Para la cita en Mar del Plata ya tiene su lugar asegurado, en pádel categoría Sub 18 Masculino la dupla formada por Román Josemir Palomeque y Nicolás Zelasqui; en fútbol tenis categoría Sub 18 Femenino, la dupla de Candela Amador y Ana Ávila; en hockey Sub 14 Femenino y Sub 14 Masculino, los equipos que representan al FBC Argentino; en básquet 3 vs. 3 Sub 18 Femenino y en Sub 14 Masculino, también irán los equipos del FBC Argentino; en la disciplina de tejo mixto Adultos Mayores, la pareja formada por Alicia Schwen y Jorge Carnez; en pádel femenino categoría Adultos Mayores, la dupla integrada por Susana Regourd y María González; y en pádel masculino Adultos Mayores, la pareja de Raúl Scuri y Carlos Passini.

En tanto, los últimos, por ahora, en lograr la clasificación a Mar de Plata han sido los equipos de newcom, tanto en categoría A y B, representando a la Municipalidad de Trenque Lauquen, formaciones que además siempre realizan muy buenas actuaciones en las finales.