Se siguen sumando nuevos clasificados locales a la final

Los Juegos Bonaerenses 2022 siguen su camino a la final provincial con la etapa regional, último escollo clasificatorio a las deseadas instancias marplatenses que se realizarán en el mes de octubre. Y Trenque Lauquen ya tiene a varios deportistas clasificados a la vez que esta semana se han sumado nuevos jóvenes y adultos en diferentes disciplinas.

Días atrás, en la vecina localidad de Salliqueló, hubo competencias de la categoría Adultos Mayores, que dejaron a más ganadores que van a representar a nuestro distrito en la final provincial a realizarse en Mar del Plata. En Coreografía Pop se clasificó el equipo del CEF N°18 “Hue Cumelen”, y en Pentatlón, la dupla femenina integrada por Adriana Larroudé y Cristina Bertone.

Además, en Tenis Single Sub 14 Femenino clasificó Alejandrina Ferreyra y en Tenis Universitario Masculino, Franco Barbero Lanati, de Treinta de Agosto. En Patín Categoría Sub16, división segunda C, Magdalena Zeese; en Básquet 3 vs. 3, el equipo Universitario femenino integrado por Delfina Rossi, Manuela Milanese Siri, Sofía Gutiérrez y Florencia Medina; y en Vóley Femenino, Categoría Sub 15, el equipo del Instituto Miguel Di Gerónimo.