Se rindió ayer un homenaje a la bandera, apelando a la unidad y al trabajo colectivo

Concluida la ceremonia de incineración de Banderas en el Patio del Palacio Municipal, realizada ayer por la mañana, el intendente Miguel Fernández se trasladó hasta Plaza Italia, en Cuello y Monferrand, para participar también del acto oficial por el Día de la Bandera y en conmemoración del fallecimiento del General Manuel Belgrano.

Durante el acto, organizado en forma conjunta por el Municipio y el Instituto Nuestra Señora del Rosario (nivel primario) y declarado de Interés Público y Municipal a través del Decreto n° 1238/2021, se destacó la figura del Prócer y se rindió homenaje a la Bandera, símbolo de unidad e identidad nacional.

Además del Intendente Fernández, a quien acompañaba su esposa, Dra. Isabel Fernández, y demás funcionarios municipales, concejales, legisladores y autoridades educativas participaron del acto Osvaldo Trionfetti (portando la Bandera Nacional), Marcelo Luengo (con la Bandera de la Provincia de Buenos Aires) y Leandro Álvarez (con la Bandera Distrital) en representación de la Cabalgata “Yo te saludo”.

Los alumnos/as 4º y 5º año deI Instituto Nuestra Señora del Rosario y sus familias realizaron un video que fue difundido a través de las redes sociales de la Municipalidad.

El jefe comunal y la inspectora jefa Regional de Gestión Privada, Selva Calabrese, fueron los encargados de izar la Bandera nacional mientras sonaba la canción Aurora.

Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y en reconocimiento a la destacada personalidad de Belgrano, el Intendente; el presidente del HCD, Alberto Rodríguez Mera, y la inspectora jefa Distrital de Educación Estatal, Alejandra Marino, colocaron una ofrenda floral en homenaje al prócer.

Palabras

A continuación, se escucharon palabras de la directora del Instituto Nuestra Señora del Rosario, Nélida Goicochea, quien recordó a Manuel Belgrano: “Un hombre virtuoso de nuestra historia” y consideró que “pensar en él nos remite a la Bandera, pero por sobre todas las cosas nos conduce a pensar cuáles fueron sus ideales, la pasión que lo impulsó a emprender su enorme obra por la Patria”.

“Dejó todo y fue el que debía ser, un hombre original, innovador, un benefactor de la sociedad, uno de los más notables economistas argentinos y precursor del periodismo nacional, de la educación popular, la industria nacional y la justicia social”, señaló la docente.

A continuación, la responsable de la oficina de la Juventud, Marta Bathis también destacó la vida y obra de Belgrano, que calificó de “inmensa” y dijo que “la Bandera nos identifica como Nación y para el argentino es sinónimo de camiseta; es la insignia patria, la Bandera siempre nos termina uniendo”.

Bathis recordó una de las frases más conocidas de Belgrano: “Mucho me falta para ser un verdadero padre de la Patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella” y no cabe duda que lo ha sido, el hombre de las múltiples facetas”.