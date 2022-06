Se retiraron gigantografías y se reemplazarán por un nuevo cartel de promoción turística y cultural

Hace pocos días, la Municipalidad de Trenque Lauquen procedió a retirar las gigantografías con réplicas de la obra muralística del reconocido artista Rodolfo Campodónico que se encontraban en la fachada del Museo Histórico Regional y que presentaban un avanzado deterioro. A partir de ahora, la Comuna trabaja en la confección de un nuevo cartel que se colocará en esa misma estructura.

El mismo tendrá el objetivo de ensamblar diferentes conceptos, todos basados en la historia trenquelauquense y en la denominación de la ciudad como Capital Provincial de los Murales con el fin de que el espacio sirva para promocionar distintos aspectos de la cultura y el turismo local. Así lo confirmó a La Opinión la subsecretaria de Desarrollo Económico municipal, Clarisa Fabris, quien explicó detalles del trabajo que hoy se está realizando bajo la coordinación del diseñador gráfico Sebastián Guerrini.

Nuevo cartel

“Lo que se evaluó sobre esas gigantografías fue que ya habían cumplido su ciclo no sólo desde lo estético sino que además habían sido puestas ahí en su momento porque no existía el Museo de Arte Mural ‘Rodolfo Campodónico’ que ya se generó en esta gestión. Ahora tenemos los murales originales con lo cual hacer uso de ese espacio para lo mismo no tiene ningún sentido”, comentó la funcionaria en diálogo con este medio antes de señalar que “así que ahora se está trabajando en un boceto de un nuevo cartel. Se está haciendo bajo los conocimientos de diseño y comunicación de Sebastián Guerrini con el acompañamiento de muralistas desde el lado de Cultura y Escuela Municipal”.

Contar la historia

Fabris explicó que “la idea es contar la historia con un lenguaje muralístico basado en la ley que nos denomina como Capital Provincial de los Murales”. Así el nuevo cartel “va a tener una mirada de promoción turística y una mirada de patrimonio histórico cultural. No es fácil ensamblar todas esas mirada en un cartel, así que está llevando su tiempo, pero la idea es, justamente, con una mirada de promoción turística y cultural de Trenque Lauquen, armar una estética que nos permita, en la misma línea que tenían los murales, darla a conocer en ese espacio emblemático”.

Cabe señalar, por último, que las gigantografías retiradas fueron las que presentaban un mayor grado de deterioro pero, próximamente, el resto también tendrá el mismo destino.