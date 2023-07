Se realizan diariamente cinco análisis de triquinosis en el distrito a nivel comunal

En la zona de Las Tunas, cercana a Beruti, como ya se informó, se detectó un caso de triquinosis en un jabalí. Y al respecto la titular del área de Zoonosis municipal, Rosario Guarrochena, explicó cómo se actúa en estas situaciones y además recomendó realizar el análisis de cerdos y jabalíes antes de su consumo tras una faena y la elaboración casera de chacinados.

En este marco, la veterinaria informó que por día se realizan cinco análisis de triquinosis en el distrito dentro de la esfera comunal.

Caso positivo

Respecto al caso de triquinosis detectado en los últimos días en el distrito, la responsable del área de Zoonosis señaló que “lo que sucedió esta vez fue que una de las muestras analizadas en Beruti dio positivo a triquinosis, es decir se encontraron larvas. Entonces lo que se hace es notificar al Ministerio de Desarrollo Agrario, porque la triquinosis es una zoonosis y es de denuncia obligatoria. Y, obviamente, también se notifica a los cazadores porque era una muestra de jabalí, para que no consuman lo que habían cazado”. Y añadió que “habían elaborado chacinados con eso así que se incineró todo para que no lo consuman personas ni animales porque se contagian”. “Por suerte no hubo consumo humano de esto”, señaló Guarrochena.

Recomendaciones

Por otra parte la especialista señaló que para evitar la triquinosis “se recomiendan ciertas medidas de prevención, y la más importante es que se analicen las cerdos y jabalíes que se vayan a consumir antes de esto”. “Por suerte no tenemos que lamentar ningún tipo de persona enferma por esto ya que no se consumió. Pero es fundamental que se analicen los animales que se van a consumir”, insistió.

Muestras

Respecto al número de análisis de triquinosis que se concretan en el distrito a nivel comunal, Guarrochena detalló que “se realizan cinco análisis por día todos los días (hábiles)”. “Son 5 muestras por día, de lunes a viernes y el valor de cada muestra es de $ 600, que es lo que se cobra por dicho análisis”, puntualizó.

Asimismo detalló que “el método es el de digestión artificial, que es el método aprobado por el Ministerio de Desarrollo Agrario”. También remarcó que “la muestra que hay que llevar es de entraña, que es la parte muscular del diafragma. Lo ideal es 100 gramos porque si hay que repetir la muestra por algún motivo tenés cantidad suficiente para hacerlo”.

Por otra parte destacó que “en esta época, más precisamente a partir de abril, empiezan las carneadas, porque empieza el frío. Así que los análisis se realizan todos los días en el Laboratorio tanto en Beruti, 30 de Agosto y Trenque Lauquen”.