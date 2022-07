Se puso en marcha un consultorio médico para personas trans/no binarias

El miércoles se inauguró un consultorio médico de atención para personas trans/no binarias que funciona en el Hospital Municipal Orellana, de la mano de las médicas Soledad Botta, ginecóloga, y María Carolina Cuello, endocrinóloga.

En diálogo con el programa “Cada Día” de FM Omega, la Dra. Botta comentó que la iniciativa comenzó a funcionar oficialmente este miércoles, aunque aclaró que “ya se venía trabajando con algunos y algunas pacientes desde Endocrinología, pero ahora se armó bien el consultorio”, con distintos especialistas, para “una atención integral y que no quede solamente limitado a los procesos de homonización, a los tratamientos para la modificación del cuerpo, sino que también se pueda hacer un control de salud general”.

A esto la profesional añadió que el proyecto está “orientado a las personas que no se identifican con un género en particular o (lo hacen) con uno diferente al que les fue asignado al nacimiento”. Y explicó que “muchas veces estas personas encuentran ciertas dificultades a la hora de acercarse al sistema de Salud y la idea de este consultorio es brindar un espacio más amigable, donde se sientan más cómodos y cómodas”.

Atención

La médica indicó por otro lado que algunas personas, cuando no se sienten identificadas con ese género que se les asignó, elijen hacer un tratamiento por medio de hormonas para modificar su cuerpo y que se asemeje más al género con el que se identifican, es un tratamiento de hormonización corporal, se administran hormonas, y en este caso la idea es que pueda hacerse en consultorio, bajo supervisión médica, mientras que otras personas simplemente tienen sólo la vivencia y por ahí lo expresan a través de la vestimenta, un corte de pelo, y no requieren, o no elijen hacer el tratamiento hormonal, pero también necesitan hacerse sus controles”. Y así se destacó que en este consultorio se atienden diversos controles en general: mamografías, ecografías, análisis de sangre, vacunación, alimentación, anticoncepción, entre otros.

Respecto a los turnos, se obtienen en el sector de atención para dicho propósito del Hospital, funcionando el consultorio los martes a partir de las 13 con turno previo.

Equipo

Cabe destacar que se trata de una iniciativa en la que intervienen diversos sectores del principal centro de salud local y que, según destacó la médica entrevistada, se apunta a disminuir barreras que hacen que algunas personas se alejen del sistema de salud y recurran a procesos y medicaciones que no son buenos.

En tanto, además de la ginecóloga Botta y la endocrinóloga Cuello, el equipo que trabaja en este consultorio se compone por la médica generalista Paulina Matyas, el psicólogo Sebastián Corenfeld, la trabajadora social Verónica Moreno y la licenciada en trabajo social Emilia Cueli, quien se encarga de cuestiones ligadas a adolescentes, esperándose sumar más especialidades como urología, cirugía y pediatría, entre otras.

A su vez, debe destacarse que el consultorio apunta a un ámbito de cobertura regional, integrando a varios distritos de la zona, que no cuentan con alternativas de este tipo.