Se pide a la comunidad que ya no arroje basura al canal de calle Blandengues

Vecinos del barrio ubicado en el sector del ex Frigorífico Indio Pampa piden por la limpieza del canal de la calle Blandengues detrás del predio donde alguna vez funcionó el matadero de caballos.

Además, pidieron a toda la comunidad que no arroje basura dichos canales ya que, como sucedió en otras oportunidades, con la llegada de las lluvias se ocasionan problemas por la obstrucción de los mismos.

Uno de los vecinos del lugar expresó su preocupación y con cierto dejo de impotencia se preguntó “y este basurero a cielo abierto hasta cuándo se dejará que crezca”.

Según indicaron los vecinos del lugar no es la primera vez que realizan un reclamo por esta situación. Y señalaron que, en anteriores oportunidades, debieron hacer pública esta problemática para que los trabajos de limpieza en los canales se lleven a cabo.

Ahora esperan que el reclamo llegue a oídos de quienes correspondan para que finalmente se le de una solución al problema que preocupa a todo un sector de la ciudad.

Limpieza

En tanto que el Director de Infraestructura Municipal, Manuel Silva Muñoz, se refirió a la situación a la que hacen mención los vecinos y señaló que “el reclamo nos llegó y obviamente hemos tomado nota y tenemos programado limpiar el canal”.

En ese sentido, añadió que “se trata de un canal en el cual hay mucha basura y mugre pero provocada por gente que arroja basura allí. No es una suciedad de pastos altos, por ejemplo, que podría ser por falta de mantenimiento. De todas maneras, ya se han colocado carteles, pero es verdad que se va acumulando toda la basura que se arroja a lo largo del canal”.

Además, el funcionario reiteró que “es un trabajo que está programado realizarse con la máquina que la Municipalidad incorporó hoy (por ayer) y que era una necesidad que teníamos en el área”.

Tareas

Sobre las tareas a realizar en el mencionado sector Silva Muñoz indicó que “para empezar a hacerlo hay que esperar a que esté seco para poder entrar a pie y limpiar todo, pero es un trabajo duro. Y, si no, meterse con la retroexcavadora desde la ‘costa’, es decir, al costado del canal y limpiar con la maquina toda la mugre que queda abajo”.

A su vez, el ingeniero sostuvo que “es recurrente que la gente arroje basura en ese canal y en otros también. Por ejemplo, en algunos de los canales hormigonados que hay en la ciudad hemos encontrado bolsas de basura domiciliarias, colchones, plantas que se sacan de los patios de las casas”.

Respecto al mantenimiento y limpieza de los canales, el entrevistado indicó que “son tareas que se realizan continuamente pero, además, tenemos otras obras, no sólo la limpieza y mantenimiento de los canales. Pero tenemos presente el reclamo de los vecinos del sector del ex Frigorífico Indio Pampa. La idea es, en dos semanas, poder tener listo por lo menos ese canal. Porque la máquina que se usa en ese sector hoy está trabajando en el Parque Municipal y la otra máquina grande que tenemos está reparando el canal pluvial grande que viene de Mari Lauquen y que trae agua corriente”.

Por ultimo, aclaró que “las máquinas se están usando, están ocupadas en otros sectores de la ciudad, pero el reclamo nos llegó y ya está programada la limpieza de los canales”.