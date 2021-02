Se levantan las restricciones horarias nocturnas y se abre una nueva etapa para varios comercios

El Departamento Ejecutivo Municipal informó ayer su decisión de adherir a las medidas adoptadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que ponen fin a los límites horarios en las actividades nocturnas, como bares y restaurantes.

El Decreto municipal ya está redactado y entrará en vigencia cuando la correspondiente Resolución provincial sea publicada en el Boletín Oficial.

A partir de esta nueva medida no habrá límites para bares, restoranes ni ninguno de los sectores que trabaja en la nocturnidad, extendiéndose el horario de circulación en la vía pública durante la madrugada.

Si bien la situación epidemiológica es dinámica y la disminución en la cantidad de contagios de Covid en todo el país (incluido el distrito de Trenque Lauquen) alienta este tipo de medidas, desde el Ejecutivo se insiste en continuar con los cuidados preventivos para evitar la propagación de la enfermedad.

Expectativas

En este marco, La Opinión se comunicó con distintos comerciantes de la noche trenquelauquense para conocer cuál es su opinión sobre esta nueva medida. En este marco, Héctor López, del conocido pub S&S, se mostró contento y expectante con esta nueva habilitación: “Siempre fui optimista, siempre opiné que tanto para mí como para el resto todo lo que fuera ampliación de aperturas servía y mucho, y creo que esta vez me puede tocar a mí un poco más. Claro que esta noticia es positiva luego de un año tan drástico. Todo esto genera una gran expectativa, aunque no se sabe qué puede llegar a pasar dentro de 20 o 30 días: Si se vuelve todo para atrás o se sigue para adelante, porque todo esto es una incertidumbre tan grande como la enfermedad misma. Pero estoy confiado de que va a ser para bien, para mí, para mis colegas y para la salud mental de la gente misma que necesita salir y distenderse”, dijo López antes de agregar que “aún no sé qué ajustes de protocolo se harán a partir de ahora, pero todo es bienvenido. Estoy expectante y muy contento, espero llegar a ponerme feliz”.

“Buena noticia”

Por su parte, Pedro Carnincich, propietario del restaurante “Lo de Pedro” coincidió con López en calificar la medida como “positiva”. Él señaló: “La noticia es muy buena, sobre todo para los colegas relacionados a los pubs y a las cervecerías. A ellos les va a venir muy bien. A mi negocio particular el horario de las 2 de la mañana le es más que suficiente. Pero al resto de mis colegas les va a venir muy bien, van a poder trabajar un poco más y aprovechar lo poco que queda de la temporada. Así que creería que los colegas hoy estarán agradecidos por las medidas tomadas”.

No obstante su acompañamiento al levantamiento de las restricciones nocturnas, el comerciante indicó que “de todas maneras, convengamos que tampoco se estaban respetando demasiado los horarios nocturnos en la ciudad. Así que no sé si este nuevo horario va a hacer la diferencia. Pero bienvenido sea para que los colegas puedan trabajar y aprovechar las noches lindas que quedan”.

Salones de eventos

Por último, la vecina Roxana Cam, quien administra un salón de eventos, contó: “El próximo viernes tenemos reunión tres organizadores de eventos con el intendente Miguel Fernández por algunas cuestiones que hemos venido consultando a través de su secretario para ver si puede darnos algunas soluciones a los problemas que hoy tenemos. La verdad que la noche se estire no me va a hacer mucho la diferencia. Si bien estoy contenta con que eso pase, los que venimos haciendo eventos hemos estado un poco castigados porque no nos han dejado trabajar tranquilos más allá de que nuestros eventos son al aire libre. Nos han molestado, aparecen los agentes dos o tres veces por noche, luego nos hacen una infracción por oficio y no avisan a qué se debe esa infracción”.

“De todas maneras, que nos habiliten un poco más va a ser un respiro porque estábamos trabajando a contrarreloj, apurados para cerrar todo antes de las 2 y cumplir con el horario establecido. Ahora esperemos que también se amplíe la cantidad de gente. Por ejemplo, yo tengo muchos eventos parados porque, al no dejarnos hacerlos con más de 100 personas cuando ya el grupo familiar es de esa cantidad, hay mucha gente que decide no concretarlos”, marcó.