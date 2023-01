El titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de T. Lauquen, Dr. Martín Butti, habló con La Opinión acerca de los hechos de violencia entre jóvenes que se vienen registrando en el último tiempo y que el pasado fin de semana dejaron un episodio grave que terminó con un adolescente internado en terapia intensiva en Gral. Villegas. En ese marco el funcionario consideró que se trata de una situación general encarnada en la sociedad y que se debe a la pérdida de valores.

Además alertó sobre el “excesivo consumo de alcohol” en las previas, boliches y fiestas que provoca una “quita de los frenos inhibitorios” que puede desencadenar en hechos como los mencionados.

Violencia

En primer lugar el Dr. Butti se refirió a los episodios de violencia en general que se vienen registrando en el ultimo tiempo y señaló: “Para mí no tienen nada que ver con los menores sino que ya es algo que está encarnado en la sociedad”.

Y añadió que “desde hace rato hemos perdido valores en la sociedad”. “Hace tiempo que se les viene diciendo a los jóvenes que tienen todo tipo de derechos pero no tienen ninguna obligación. Entonces eso obviamente genera este tipo violencia pero no sólo entre los jóvenes”, sostuvo.

Asimismo destacó que “esas cosas no se enseñan en la escuela”. “Eso los chicos lo aprenden en la casa; no creo que en la escuela enseñen este tipo de violencia. Y basta con ver la actitud en los últimos videos que se han viralizado, como el caso de Gral. Villegas, que no llegó a más de milagro, para ver que hay una falta de respeto hacia la vida”, comentó.

Consumo excesivo

Por otra parte el funcionario judicial manifestó: “Otra cosa que se ve es el excesivo consumo de alcohol, que lo veo a diario en las previas, boliches y fiestas. Y sabemos que el alcohol quita los frenos inhibitorios”.

Así mismo opinó: “Para mí se han perdido una cantidad importante de valores vinculados, por ejemplo, a la ayuda al prójimo, el respeto y miles de cuestiones de ese tipo”.

Y agregó: “La mirada que viene desde arriba, de los que nos dirigen y gobiernan, es que todo es derecho y ninguna obligación. Nosotros primeramente tenemos obligaciones y después vamos adquiriendo derechos, porque si no es imposible vivir en sociedad. Y creo que es una situación muy difícil que se dé vuelta. Va a ir creciendo y en algún momento vamos a volver a los valores que teníamos antes, pero ahora lo veo muy difícil que pare”.

Justamente sobre la posibilidad de revertir este panorama, el Dr. Butti destacó que para ello “hay que empezar por la casa y después por la educación, que está bastardeada hace 40 años”. Y a modo de ejemplo sostuvo que “ahora se pasa de año sin rendir materias. Los chicos no pueden repetir. Cuando un alumno es sancionado el padre ahora insulta al maestro. Pero el mensaje no va a salir de las bases. Tiene que venir de arriba, de quienes nos dirigen en todos los ámbitos”.

Drogas

El funcionario judicial también habló del consumo de drogas entre los menores y jóvenes, y sostuvo que “por una decisión de la Corte Suprema ya no está penalizado”. “Cuando llega una causa en la que hay un menor que consume drogas, la causa se archiva porque no está penalizado, pero se da intervención a otros organismos para que se atienda esa problemática del menor. Es una decisión desde mi punto de vista errónea. No digo que se penalice con cárcel, pero tenés que marcar alguna pauta de conducta porque si la droga está prohibida y vos la estás consumiendo, para eso tenés que comprarla y necesitas un vendedor”, señaló.

Y agregó: “La droga es una sustancia prohibida y para consumirla tenés que comprarla a un vendedor que la vende ilegalmente. Es una opinión personal, que no es la de la mayoría de la jurisprudencia argentina”.

Los padres

En otro tramo de la charla el fiscal habló del rol de la Justicia y remarcó: “Hemos tenido varios hechos de violencia, como el último de Gral. Villegas, que no han llegado a ser lo que sucedió en Villa Gesell de milagro, pero nosotros intervenimos una vez que está el hecho consumado. En el tema de la prevención de este tipo de hechos es fundamental la intervención de los padres, la escuela y las autoridades. Pero principalmente de los padres”.

Y en este sentido expresó que “videos de episodios de violencia se ven casi todos los fines de semana; lo que pasa es que no llegan a denunciarse”.