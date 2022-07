Se les quemó la casa, recibieron mucha ayuda y quieren colaborar con quienes lo necesitan

Más de una semana después que un incendio destruyera gran parte de su casa, Emanuel Navarrete y su familia, quienes experimentaron en carne propia el carácter solidario de la comunidad trenquelauquense, agradecieron la ayuda recibida tras el inesperado suceso y el vecino señaló que ello le permitió que en los próximos días ya se puedan volver a mudar a su hogar. Y adelantó que las donaciones recibidas fueron tantas que colaborarán con instituciones y vecinos que estén atravesando un difícil momento, como el que les tocó vivir a ellos.

En diálogo con La Opinión, Navarrete destacó el gesto solidario que tuvo la comunidad con su familia luego del incendio que destruyó parte de su vivienda en la Ampliación Urbana. Al respecto informó que gracias a Dios fue tanta la gente que ayudó que ya no necesitan nada. “La verdad es que no me alcanzan las palabras para agradecer no solo a la gente sino también a la Municipalidad, que colaboró con material para refaccionar la casa después del incendio”, destacó.

En el mismo sentido sostuvo que aún se están realizando los trabajos de puesta a punto de la vivienda aunque sostuvo que posiblemente en los próximos días ya pueda volver a su hogar junto a su familia.

Donaciones

Por otra parte Emanuel reiteró que gracias a la comunidad la familia ya no necesita nada y adelantó que la idea ahora es donar el excedente de lo que los vecinos fueron acercando durante los últimos días a quien esté pasando por una difícil situación.

Al respecto sostuvo: “La gente donó tantas cosas que hizo que ya no necesitemos nada, entonces lo que pensamos es que todos esos elementos que quedaron que sirvan para ayudar a otras familias”.

Y añadió: “Según dijeron los bomberos, el invierno recién empieza y posiblemente se puedan registrar casos parecidos al que vivimos nosotros. Creemos que todo lo que no vamos a necesitar puede llegar a servir para ayudar a otra gente y eso es lo que se va a hacer”.

Asimismo y con la experiencia reciente a cuestas, el vecino remarcó que “son momentos muy difíciles”, y agradeció a la gente de Trenque Lauquen, a la que destacó como “muy solidaria”. “Nunca imaginé toda la ayuda que recibimos y la verdad es que solo tenemos palabras de agradecimiento para todos”, resaltó.