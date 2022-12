Se juegan los cuartos de final del Interligas

El Torneo Interligas 2022 se empieza a definir desde mañana con los partidos de ida valido por los cuartos de final. Ya se anunció que los encuentros “revanchas” se estarán disputando en la tarde del jueves 8, feriado nacional. También habrá juegos en el Interligas Femenino y además, en torno a la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) se anunció los partidos de las divisiones inferiores y sanciones del Tribunal de Penas luego de la última fecha del Fútbol Senior donde un par de equipos no se presentaron en cancha.

Varios horarios

Los cuartos de final del Torneo Interligas 2022 se juegan desde mañana con partidos a las 15.30 en tercera división y a las 17.30 en la primera, pero también a las 19 y 21 horas. Luego de haberse cerrado la fase regular, donde clasificaron los primeros de cada grupo y los mejores tres segundos, es turno para los cuartos, en sus partidos de ida, en Trenque Lauquen, en cancha de Barrio Alegre a las 15.30 en tercera división el duelo entre Barrio Alegre e Independiente de Rivadavia y a las 17.30 el partido de la primera entre Barrio Alegre y Barrio Norte de América; en cancha de Sport club de Tres algarrobos se jugará a las 15.30 en tercera entre Monumental y Atlético Trenque Lauquen y a las 18 horas el duelo de la división mayor entre Sport Club de Tres Algarrobos y Gorra de Cuero de Carlos Tejedor. En Beruti también habrá fútbol, desde las 15.30 la reserva de Ferro Carril Oeste ante Fútbol Club de Tres Algarrobos y a las 17.30 la primera de Giat de Beruti contra el Foot Ball Club Argentino; y en cancha de Atlético Rivadavia los encuentros de tarde-noche, ya que a las 19 horas el partido de la tercera entre Atlético Rivadavia y Racing de Fortín Olavarría y a las 21 horas el de la primera división también entre Atlético Rivadavia y Racing de Fortín Olavarría.

El Femenino

Mientras que el Campeonato Interligas Femenino 2022 tendrá sus partidos de semifinales mañana en cancha del FBC Argentino de Trenque Lauquen. A las 15.30 el primer partido entre Racing de Fortín Olavarría y el Club Atlético Trenque Lauquen y a las 17.30 el duelo entre el FBC Argentino y Jorge Newbery.

En Inferiores

Las categorías menores de la LTF siguen su derrotero de partidos por la octava fecha del Torneo Clausura donde ya se definió la quinta división, con título de Clausura para el FBC Argentino además de la obtención de la coronación anual. Para hoy, a las 8.45 en cancha de Giat las tres divisiones de los berutenses jugarán ante Ferro Carril Oeste; a las 9.30 en cancha de Atlético Trenque Lauquen los patidos entre el “indio” y Monumental y para mañana, desde la hora 10, los partidos entre Barrio Alegre y Las Guasquitas y a las 17 horas, en el Complejo Deportivo de Pellegrini el clásico entre Huracán y Atlético en sexta y cuarta división.

Informes

Desde el Tribunal de Penas se informó en torno a la no presentación de dos equipos tras la última fecha del Fútbol Senior. Dice el informe “del árbitro del partido entre FBC Argentino vs. Giat por la no presentación del equipo de Giat…dice que al llamado del árbitro y de la hora estipulada de inicio del partido el club Giat no se presenta a disputar el partido correspondiente; y; resuelve: aplicar una multa de 58 venta de entradas de inferiores al club Giat según el reglamento: si un equipo no se presenta a jugar un partido, perderá los puntos del mismo y la multa estipulada es el valor de 58 entradas de inferiores”. Misma sanción tras “el informe del árbitro del partido entre Barrio Alegre vs. Las Guasquitas por la no presentación del equipo Las Guasquitas, por lo que se sanciona con la quita de puntas y una multa de 58 entradas de inferiores. Además, “el informe elevado a este Tribunal, por el árbitro del encuentro que estaban disputando en el Club Atlético Trenque Lauquen y Tres Llantas, en el cual informa la suspensión del partido por que el club visitante queda en inferioridad numérica por lesión de un jugador, se resuelve: dar por terminado el partido, quedando el resultado al del momento de la suspensión”.