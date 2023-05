Se juegan hoy las semis del Noroeste

Llegó el día para las semifinales del Torneo Apertura de la Federación Noroeste de Hockey con partidos en cancha del FBC Argentino. El programa para hoy inicia a las 9 con el cruce en séptima división entre Argentino y Atlético Rivadavia y sigue a las 10.30 entre Eclipse de General Villegas y Atlético Pellegrini.

Las semifinales de la sexta división irán desde las 12 horas, entre el FBC Argentino y Santa María y a las 13.30 con Atlético Rivadavia ante Barrio Norte de América. En tanto que los partidos de la primera división serán, a las 15, horas entre el FBC Argentino y Atlético Rivadavia y, a las 16.30, con el duelo entre Estudiantes y Barrio Norte.

Las selecciones

Por otro lado, el domingo habrá un nuevo entrenamiento para las selecciones Sub 14, Sub 16 y Sub 19. En cancha del FBC Argentino, a las 10 entrenará la Sub 14, a las 12.30 la Sub 16 tendrá un amistoso contra la primera división de Barrio Alegre y a las 14 horas la Sub 19 tendrá un amistoso contra la primera división de caballeros del “Decano”.

Las jugadoras convocadas en Sub 14 son: Delfina Ayunta, Jazmín Caro, Sofía Carrillo, Lumena Cassels, Olivia Demarco, Valentina Feletti, Constanza Galligo, Trinidad García, Uma González, Sofía Greco, Elena Irrazabal, Julieta Lorences, Virginia Malmoris, Juana Matta, Josefina Mazza, Trinidad Montes de Oca, Lucía Mora, Martina Morard, Julieta Panero, Felisa Quiroga, Jazmín Ramírez, Ludmila Retamozo, Valentina Rodríguez Mera, Amparo Ruiz, Joaquina Suárez, Jazmín Urturi, Malena Urrutia y Rocío Vílchez.

En Sub 16 se ha convocado a: María Arranza, Pilar Arrieta, Mercedez Bambozzi, Zoe Blasco, Belén Bonfanti, Estefanía Buzzo, Agustina Carini, Trinidad Dillón, Elena Dulevich, Mercedes Germain, Lara Guisti, Agostina González, Paula Lucero, Pía Morales, Ximena Nicoletti, Francisca Peluffo, Lara Pérez, Fátima Pérez del Cerro, Lara Revelli, Ludmila Ríos, Ana Rocca, Isabella Rosaschi, Anotnia Rossi, Liz Sallaver, Lucía San Juan, Juanita Sepulveda y Milagros Solimano.

Y en la Sub 19 se convocó a: Anabella Aba, Renata Arbe, Rosario Arroyo, Jacinta Gastañaga, Juana Gastañaga, Milagros Genova, Valentina Giménez, Débora Guzmán, Manuela Irrazabal, Elena Lanz, Ernestina Larrosa, Francisca Larrosa, Graciana Mera, Valentina Mora, Magdalena Musitani, Virginia Pérez, Catalina Pinto, Milagros Puhl, Lucía Ríos, Violeta Rodríguez Mera, Camila Solimano y Trinidad Treseguet.