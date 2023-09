Se juega la séptima fecha del Torneo Apertura de newcom

Larga jornada de competencias se espera para hoy en el Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo con la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Trenquelauquenche de Newcom.

Será la última jornada para la Categoría +60 donde el único puntero, Esto es Vida (Trenque Lauquen) tendrá fecha libre pero su liderazgo no corre riesgo ya que le lleva cuatro puntos a su escolta, Correcaminos (Trenque Lauquen), que se medirá con Los Picos (Tres Lomas).

En la Categoría +50, Aguada Luppi, luego de haber vencido a su inmediato perseguidor en la fecha pasada, tratará de conservar la distancia enfrentando a Carlos Tejedor, mientras que Kosiuko 9 de Julio no puede perderle pisada y para eso tendrá que superar al representativo del CEF Nº 45 (América). De las tres categorías es a la única que le restará una fecha por jugar, el 30 de septiembre.

Y en la Categoría +40, para la que también será la última fecha, Círculo Policial Pehuajó intentará continuar su marcha ganadora ante Forty´s CEF Nº 18 (Trenque Lauquen).

Al término de los partidos de las Categorías +60 y +40, alrededor de las 11:30 y 17 horas, respectivamente, se llevarán a cabo las premiaciones correspondientes a cada una de las divisionales.

Los partidos

En cuanto al programa de enfrentamientos, desde la hora 9, en Categoría +60,

Pehuajó vs. CEF Nº 45 América y a las 10 horas dos partidos, Los Valientes (Trenque Lauquen) vs. Fortín Olavarría, y Los Picos (Tres Lomas) vs. Correcaminos (Trenque Lauquen). Fecha libre para Esto es Vida (Trenque Lauquen).

En la Categoría +50, a las 12 horas, Aguada Luppi (Trenque Lauquen) vs. Carlos Tejedor; a las 13 horas, CEF Nº 13 Pehuajó vs. Rivera, y CEF Nº 45 (América) vs. Kosiuko 9 de Julio; y a las 14 horas, Águilas Daireaux vs. Fortín Olavarría, y Los Elegidos (Trenque Lauquen) vs. Salliqueló.

Ya en la Categoría +40, a las 15 horas, Circulo Policial Pehuajó vs. Forty´s CEF Nº 18 (Trenque Lauquen) y Reencuentro Santa Rosa vs. Águilas Daireaux; y a las 16 horas, Bonifacio vs. Rezagadas (Tres Lomas); y Entre Amigos Barracas B vs. Entre Amigos Barracas A.