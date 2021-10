Se impuso el nombre de Juan Carlos Font al Centro Cívico de Trenque Lauquen

A tres años del fallecimiento del ex intendente de Trenque Lauquen, y en un sencillo pero emotivo acto realizado en la mañana del último sábado, se impuso el nombre de Juan Carlos Font al Centro Cívico edificio “La Primera”, en Villegas y Oro, de Trenque Lauquen, dando cumplimiento a la Ordenanza nº 4929/19 y en lo que significó un homenaje a su persona y a la labor desarrollada durante su gestión al frente del Municipio.

“Es necesario y muy oportuno este reconocimiento a su legado, a su forma de ver la vida y a su forma de ver la política”, subrayó el Intendente municipal, Miguel Fernández, quien estuvo acompañado por su esposa, Dra. Isabel Fernández.

El acto contó con la presencia de la esposa del Ingeniero Font, Patricia Urizar; sus hijos, Jeremías y Manuel; familiares, amigos y compañeros de trabajo de “Carlitos” -como se conocía en el pueblo al ex jefe comunal- y además asistieron el diputado provincial, Valentín Miranda; el presidente del HCD, Alberto Rodríguez Mera; concejales; consejeros escolares; funcionarios municipales, gran parte de quienes fueron funcionarios durante la gestión del ex intendente, representantes de instituciones y vecinos.

Ordenanza

En 2019 el HCD aprobó una ordenanza presentada por el bloque UCR Renovación y Cambio, que presidía Claudio Figal, proponiendo imponer el nombre del ex intendente Carlos Font al Centro Cívico, Edificio La Primera, en su honor y en reconocimiento al funcionario, pero también a la persona, por su honradez, humildad, solidaridad, convicciones y fundamentalmente su integridad, valores que se agigantan a través del tiempo.

También durante el acto se recordaron las gestiones realizadas por el ex Intendente para la compra del edificio y posterior inauguración del Centro Cívico, y se enumeraron algunas de las obras que llevó a cabo durante su gestión como los desagües de la calle Uruguay, el Geriátrico Marcelo Castella, el Hogar Cacho Cabrera, la transformación del predio del Ferrocarril en un paseo público, la construcción de viviendas, incluida la mitad del Barrio Aramendi (64 casas de 128) que entregó antes de terminar su mandato, la refuncionalización del Chalet de los Ingleses y de la Estación del Ferrocarril y la ampliación del Hospital Dr. Francisco Eguiguren, de Treinta de Agosto.

“Los Hombres y Pueblos sin memoria de nada sirven, ya que ellos no saben rendir culto a los hechos del pasado que tienen trascendencia y significación, por esto son incapaces de combatir y crear nada grande para el futuro”, se sostiene en la Ordenanza mediante la cual se imponen el nombre de Juan Carlos Font al Centro Cívico.

“Un gran intendente”

Durante el acto se escuchó un mensaje grabado del ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Otero, con quien el ex Intendente Font compartió gestiones para la creación del Centro Cívico.

“Juan Carlos se merece largamente (este homenaje) porque el Centro Cívico es un símbolo de su gestión, y simplemente quiero rescatar la figura de Juan Carlos, fue un gran intendente y un gran político, de esos que tanta falta nos hacen y me parece bien que Trenque Lauquen lo recuerde de esta manera”, dijo Otero, quien mandó un cariño grande a toda la familia del ex intendente.

“Yo tengo el mejor recuerdo de Juan Carlos, del trabajo compartido, a pesar de haber estado en lugares diferentes de la política, siempre trabajamos con el mismo objetivo, de tratar de hacer las cosas bien, y de la mejor manera, en este caso ayudando a Trenque, y todo lo que se hizo ahí fue producto de su empuje y de su laburo”, subrayó.

“El bien común”

A continuación, el padre Juan Pellegrino, quien pronunció una oración en memoria de “Carlitos”, quiso compartir un recuerdo personal destacando la integridad y fortaleza el ex intendente.

“A mí me impresionaron dos cosas de Carlitos y las quiero compartir con ustedes, la primera fue cuando lo veo enfrentar la adversidad de la enfermedad y me impresiono en varios momentos, en privado y en la calle, esa fortaleza que se no se hace de un día para el otro, es producto de un trabajo interior”, comenzó diciendo Pellegrino.

Y agregó: “Después políticamente me impresionó otra cosa, hablando de Treinta de Agosto, me di cuenta que le gustaba mucho el pueblo y empezó a contar cosas del Treinta, su obra y ahí conocí el corazón del político fuera del poder, sin un horizonte humanamente bueno y descubrí la pasión que lo movía interiormente, que era el bien común y eso me conmovió mucho”.

Aprendizaje

“Estuve toda la gestión de él (Juan Carlos Font) como chofer, así que he compartido varias cosas, con su familia, sus hijos y su señora y aprendí un montón de cosas y hoy lo recuerdo con emoción y le agradezco mucho por todo lo que aprendí”, señaló José Arrieta, empleado municipal y amigo del ex intendente Juan Carlos Font.

Por su parte la esposa de Juan Carlos Font, Patricia Urizar, agradeció “en nombre de la familia la presencia de los que están en este acto, de las autoridades y de quienes tuvieron la feliz idea de concretar lo que hoy nos convoca, creo que los fundamentos de esa ordenanza son bien justos en lo que hace a Trenque Lauquen y a lo que fue la persona de Carlos Font”.

Para finalizar el acto, el Intendente municipal, Miguel Fernández; la esposa de Juan Carlos Font, Patricia Urizar, sus hijos y familiares y el presidente del HCD, Alberto Rodríguez Mera procedieron a descubrir la placa mediante la cual -a partir del sábado- el Centro Cívico de Trenque Lauquen, se llama Centro Cívico Intendente Juan Carlos Font – Edificio La Primera.

El mensaje que puede leerse en la placa es el siguiente: Centro Cívico Intendente Juan Carlos Font. Edificio “La Primera”. En reconocimiento por su gestión en la construcción de este edificio junto al Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ordenanza N° 4929/2019 Honorable Concejo Deliberante. Municipalidad de Trenque Lauquen. 2 de Octubre de 2021. Municipalidad de Trenque Lauquen.