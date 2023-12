Se espera una Nochebuena con tormentas en gran parte del territorio bonaerense

¿Navidad adentro o en el patio? Luego del temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires entre el sábado y domingo pasados, para este fin de semana de Fiestas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para un amplio sector de la provincia de Buenos Aires. Las tormentas podrían comenzar este viernes, pero será el domingo 24 cuando se espera que cubran el centro, el sur y el oeste bonaerense.

Este viernes se encuentran bajo la alerta amarilla por tormentas, algunas localmente fuertes, algunas localidades del sur y centro de la provincia de Buenos Aires, como Adolfo Gonzales Chaves, el centro de Lobería, el norte de Coronel Dorrego, el norte de Necochea, el norte de San Cayetano, el norte de Tres Arroyos, General La Madrid, Laprida y Olavarría, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Pero en los mapas del SMN del domingo 24 se ve la alerta amarilla en gran parte de la provincia, desde Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia, al noroeste, hasta Patagones, al sur; lo mismo para el centro en una franja que pasa por Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez y Tandil, y llega a la costa tan al norte como Pinamar y Villa Gesell.

Rayos, centellas y granizo

Según el organismo meteorológico, las tormentas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, y ocasional caída de granizo. En esas zonas se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual.

Por el nivel amarillo que implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el SMN recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Así, en gran parte de la provincia habrá que pasar, entonces, la Nochebuena bajo techo, escuchando el ruido de las gotas de lluvia en el tejado. (DIB)