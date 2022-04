Se entregó el adolescente acusado de golpear violentamente al playero de un garage

El adolescente de 17 años que estaba prófugo desde noviembre del año pasado tras golpear y dejar malherido a Arturo López, el empleado de un estacionamiento en el barrio porteño de Montserrat, se entregó esta madrugada y quedó a disposición de la Justicia, informaron fuentes policiales.

El adolescente se presentó de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, en la calle Teniente Gral. Juan Domingo Perón 2048. El joven, que pertenece a la comunidad gitana, tenía un pedido de captura nacional e internacional luego de golpear al playero de 66 años tras una discusión.

El episodio ocurrió el 19 de noviembre pasado cuando el menor, luego de quejarse porque su auto estaba rayado, le propinó un golpe de puño en la cara al empleado del estacionamiento identificado como Arturo López, un hombre de 66 años que todavía sigue internado en un hospital de la Ciudad para tratar de superar las secuelas que le dejó la agresión.

“No siento alivio”

Tras conocerse la noticia de que el joven se había entregado habló Florencia, una de las hijas del playero, que consideró que se trata de una estrategia para intentar ser juzgado como menor, ya que en pocos días cumplirá la mayoría de edad. “La verdad es que no siento alivio. Siento que es una estrategia de esta familia nefasta porque en unos días iba a ser mayor y su foto iba a salir en todos los medios del país. No sé si esto le aminora la pena ahora que sigue siendo menor”, expresó la mujer, citada por Radio Mitre.

Y agregó: “Me parece una estupidez que lo juzguen como menor. Mi papá sigue internado y está lejos de recuperar la vida que llevaba antes. No sabemos qué tipo de secuelas le van a quedar. Todos los días son un sufrimiento y ahora nos tenemos que conformar con que este tarado, que no sabe lo que es el respeto, se haya entregado”.

“El padre dice que le queremos sacar plata a la familia, pero a nosotros nada nos va a devolver lo que nos quitaron”, cerró la chica.

“López no era un viejito bueno”

Días atrás Javier, el padre del agresor, había hablado sobre el caso y sostuvo que López “no era un viejito bueno, quedó como santurrón y era un reverendo hijo de puta”.

El hombre contó que su hijo “se lamenta por lo sucedido” y que no compareció ante la Justicia porque “no nos dan las garantías jurídicas. Que nos firmen la eximición de prisión y nos presentamos a declarar”.

Asimismo, defendió el accionar de su hijo, enfatizó en que no lo hizo con “intención de matarlo” y admitió que, en su lugar, él hubiera hecho lo mismo. “¿Sabés cuántas piñas di en mi vida? Vos cuando le das una piña a alguien que te está molestando, no lo haces con intención de matarlo. Mi hijo no es que lo hizo con alevosía y lo pateó en el piso. A la edad de él, si hay un hombre que le está diciendo cosas a mi mamá, yo también voy a ir a pegarle para defenderla”, aseguró Javier. (DIB)