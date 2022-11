Se empieza a definir el Interligas

En cuanto a los resultados parciales de una sexta y última fecha de la fase regular que comenzó en la noche del viernes y al cierre de esta edición se definían otros encuentros, por el Grupo 5 abrió el fin de semana el partido entre el FBC Argentino e Independiente de Rivadavia.

El “Decano” se despidió del certamen jugando de local con un magro empate sin goles. Mientras que en la noche del sábado, y por el Grupo 2, Atlético Rivadavia venció a Las Guasquitas por 1 a 0 y así se clasificó a los cuartos de final. El gol lo convirtió Marcos Fuensalida.

La tarde del domingo fue un “infierno” para los jugadores. Algunos partidos mantuvieron el horario habitual de las 14 y 16 horas, pero en otras canchas fueron modificados, para evitar las altas temperaturas.

Con respecto a los resultados y clasificados a cuartos en tercera división, por el Grupo 1 triunfo por 3 a 1 de Tres Llantas sobre Jorge Newbery y el 3 a 2 de Barrio Alegre ante FC de Tres Algarrobos; por el Grupo 2, Atlético Rivadavia goleó 6 a 1 a Las Guasquitas y victoria por 3 a 2 de Ferro ante Gorra de Cuero; en el Grupo 3, fue triunfo por la mínima diferencia de Social de Tres Algarrobos sobre Social de González Moreno y el 4 a 2 de Atlético Trenque Lauquen ante Atlético Pellegrini; en el Grupo 4, Giat venció 2 a 1 a Progreso y el 3 a 2 de Racing ante Huracán, y en el Grupo 5, Argentino 1 a 0 a Independiente y el triunfo de Monumental, por 1 a 0, sobre Barrio Norte.

Quienes ya están en cuartos en la primera división, Fútbol Club de Tres Algarrobos; Barrio Norte de América, entre los líderes de sus grupos.

Así sigue

¿De qué manera seguirá el Torneo Interligas 2022? En el boletín oficial se confirmó que los cuartos de final se jugarán entre 4 y el 8 de diciembre, las semifinales el 11 y 17 de diciembre y la gran final del campeonato en la noche del 21 de diciembre. Aunque todavía resta definir los horarios, tomando lo que ha ocurrido ya en estas últimas jornadas con el intenso calor, se espera que se jueguen en horarios de tarde-noche. La final “será organizada en forma mancomunada entre ambas Ligas, la del Oeste y Trenque Lauquen, y los clubes finalistas. Se disputará en horario nocturno y en cancha neutral” se especificó. Avanzaron a los cuartos de final: Fútbol Club Tres Algarrobos; Atlético Rivadavia; Atlético Trenque Lauquen; Racing e Independiente, como punteros de sus grupos y los tres mejores segundos: Ferro Carril Oeste;

Barrio Alegre y Monumental.

En el Senior

La última fecha del Torneo Clausura del Fútbol Senior tampoco pudo ser jugada de manera completa ya que dos encuentros no se disputaron ante la no presentación de los equipos. El Clausura era un certamen que ya se había definido en favor del FBC Argentino hace casi dos meses, por lo que perdió emoción para el resto de las formaciones. Justamente el “Decano” tenía que jugar de local ante Giat de Beruti pero el equipo “fabriquero” no se presentó, por lo que terminó de manera invicta el certamen. Otro que ganó sin jugar fue Barrio Alegre ante la ausencia de Las Guasquitas. Además, Atlético Trenque Lauquen le ganó 1 a 0 a Tres Llantas y el 2 a 1 de Progreso frente a Monumental.