Se diseñó el programa para la Etapa Regional

Autoridades locales y de la región ya han diseñado el programa tentativo para llevar adelante la Etapa Regional de los Juegos Bonaerense 2023. En una reunión realizada en el salón de conferencias del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo los directores de Deporte de Trenque Lauquen, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Tres Lomas, Carlos Tejedor, General Villegas, Florentino Ameghino y Salliqueló consensuaron cómo proponen disputar la instancia interdistrital de cara a la final provincial.

Vale recordar que aún se está llevando a cabo la Etapa Distrital y que la Final Provincial se desarrollará en Mar del Plata del 15 al 20 de septiembre.

Desde un parte de prensa municipal se informó que “aunque las autoridades de Deporte de la Provincia de Buenos Aires deberán refrendarlo –como habitualmente ocurre- o corregirlo durante una reunión virtual a realizarse el lunes 5 de junio próximo, con los responsables del área de Deporte de los distritos participantes, ya quedó elaborado el borrador del programa de la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2023 y Copa Buenos Aires, con disciplinas, sedes y días a desarrollarse”.

Programa tentativo

Al ser una instancia regional, último peldaño para avanzar a las finales, los deportes tendrán lugar en todas las localidades. En Trenque Lauquen el miércoles 12 de julio habrá Básquetbol (Copa Buenos Aires) y Básquet 3 vs. 3 (Juegos Bonaerenses y Copa Buenos Aires). Y en el mes de agosto, el jueves 3: Tenis (todas las categorías), Natación (Juvenil – PCD) y Pelota; el martes 15: Básquetbol (Femenino / Masculino) y martes 29: Atletismo (Convencional).

En Pellegrini, en julio, el lunes 3: Hockey (Copa Buenos Aires), Pádel (Juvenil) y Fútbol tenis; y el jueves 13: Fútbol 11 (Copa Buenos Aires Sub 14 y Sub 16); en tanto que el miércoles 23 de agosto: Feria de Ciencias Regional.

En General Villegas, durante julio, el martes 4: Futsal (Sub 14 y Sub 16) y Rugby (Copa Buenos Aires); el miércoles 5: Futsal (Sub 18 Juveniles), Futsal (Sub 15 Copa Buenos Aires) y Fútbol 7 (Mixto Sub 13 Copa Buenos Aires); el jueves 6: Fútbol Playa (Masculino y Femenino Sub 14 y Sub 16); el viernes 7: Fútbol Playa (Masculino y Femenino Sub 18); el lunes 10: Vóley (Masculino) y Vóley (Femenino Copa Buenos Aires); el martes 11: Vóley (Femenino) y Vóley (Masculino Copa Buenos Aires) y el lunes 31, en Adultos Mayores: Caminata, Fútbol tenis, Pesca, Burako, Chinchon, Escoba de 15, Lotería y Mus; y Beach Voley (Sub 14 Copa Buenos Aires). Durante el mes de agosto, el jueves 10: Fútbol 5 (Femenino), Fútbol 7 (Mixto) y Rugby; y el lunes 14: Sóftbol (Bunge – Masculino) y Gimnasia artística.

En la localidad de Florentino Ameghino, el viernes 14 de julio, en Adultos Mayores, el Newcom, Tejo, Pádel, Ajedrez y Damas, y el lunes 28 de agosto: Atletismo (PCD).

En Carlos Tejedor, el martes 1 de agosto: Fútbol 11 Clasificación (Todas las categorías) y el viernes 25: Patín artístico.

En Rivadavia, el miércoles 2 de agosto, en Adultos Mayores, las disciplinas de Tenis de mesa, Orientación, Sapo, Natación, Truco, Tenis, Taba y Bochas; el lunes 7: Fútbol 11 (Femenino); martes 8: Hockey (Juvenil Masculino y Femenino) y Boccia; y jueves 31: Ajedrez y Beach voley.

En Tres Lomas, en el mes de agosto, el viernes 4: Handball playa (Todas las categorías); el jueves 17 y viernes 18: Handball; y jueves 24: Acuatlon, Cestoball y Cesto 3 vs. 3.

Mientras que en Salliqueló, en agosto, el miércoles 16: Sóftbol (Femenino y Sub 12 Mixto); el martes 22: Fútbol (PCD) y viernes 1 de septiembre: Tenis de mesa (Convencional y PCD), Badminton y en Adultos mayores, las disciplinas de Pentatlon, Pelota y Coreografia pop.