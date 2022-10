Se dieron a conocer las tarifas de electricidad que rigen a nivel local desde el 1 de octubre

Finalmente fueron publicados los nuevos cuadros tarifarios eléctricos que afectarán a los usuarios del distrito. Así fue informado a La Opinión desde la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen luego de que la Provincia confirmara, hace algunas semanas, que adhería al aumento del servicio y que, a principio del presente mes, se definiría el porcentaje de la suba de acuerdo a la segmentación previamente fijada.

En este marco, desde la institución local se detalló que el incremento en el servicio de electricidad, que rige desde el 1° de octubre, será de entre un 30% y un 35% para los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1) y para los no residenciales el aumento será del orden del 20%. En tanto, los sectores de medianos ingresos no tendrán aumentos si no superan los 400kwh. A la vez que para los sectores de bajos ingresos no habrá modificación.

Desde el 1° de octubre

El contador de la CETL, Jorge Zubillaga, comentó a este medio detalles de los nuevos cuadros tarifarios. En primer lugar, consideró pertinente aclarar que si bien han salido los nuevos cuadros tarifarios, éstos se aplican para los consumos a partir del 1° de octubre con lo cual en las facturas que se están emitiendo este mes y que vencen el mes que viene no habría modificaciones. “Recién en la que se emite en noviembre, que contiene los consumos de octubre y vence en diciembre, aparecerían los nuevos cuadros tarifarios”, aclaró.

Seguidamente, señaló que “es difícil establecer un porcentaje único (de suba) porque hay que distinguir la segmentación. De esta manera, para los que no son residenciales se indica un porcentaje de incremento de alrededor del 20%. Y los residenciales recibirían un incremento cercano al 30% o 35% para los usuarios de altos ingresos. Por su parte, los de bajos ingresos no tendrían modificación porque para esa franja sigue el subsidio vigente, y para los de medianos ingresos va a depender del consumo: si consumen hasta 400kwh tampoco tendrán modificaciones pero, si consumen más, van a tener el incremento por ese excedente de los 400kwh de alrededor del 35%. Pero sobre los primeros 400kwh no va a haber modificación, por lo menos por ahora”.

Cantidad de usuarios

Consultado sobre la cantidad de usuarios según el nivel establecido por la segmentación, Zubilllaga comentó: “De acuerdo al padrón reciente que hemos recibido hasta hoy, nosotros tenemos en el Nivel 1, que serían los de altos ingresos, 8.087 usuarios residenciales. En Nivel 2 que son los niveles de bajos ingresos, 9.377; y lo que es Nivel 3, que serían los de medianos ingresos, 3.969 usuarios asociados”.