Se derrumbó una tribuna en construcción

Una tribuna en construcción de la cancha de Ferro Carril Oeste, ubicada en el barrio porteño de Caballito, se derrumbó cerca del mediodía de este miércoles y varios obreros que realizaban tareas en el lugar resultaron golpeados.

En diálogo con el canal de televisión TN, el presidente de Ferro, Daniel Pandolfi, detalló que el incidente ocurrió “en un sector” en que “se estaba colocando cemento” y habló de “una falla de apuntalamiento”.

“Lo que cedió fue la estructura de madera, que da a la calle Avellaneda, que estaba siendo rellenado con hormigón y, por suerte, no hubo que lamentar más que un herido leve que ya fue atendido”, indicó también el dirigente en una entrevista por la señal C5N.

Según detalló la agencia de noticias estatal Télam (de acuerdo a fuentes de la Policía y del club), fueron seis los obreros que resultaron golpeados en el accidente. Los mismos fueron trasladados a los hospitales Álvarez y Durand de manera preventiva.

Se derrumbó parte de la tribuna en construcción de la cancha de Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito.

“En un día como hoy el club tiene casi 350 empleados trabajando, pero no en la obra. En la obra había entre diez y once personas. Ya están los diez u once tranquilos por suerte”, detalló. (DIB) MT