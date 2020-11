Se cumplió un año del brutal femicidio de Milagros Robledo que conmovió a todo el país

El 13 de noviembre de 2019 Adrián Cristian Almirón, en ese entonces de 25 años, mataba a Milagros Robledo de 17 años. Valiéndose de la confianza que la adolescente le tenía la condujo hasta las afueras de la ciudad de General Villegas, donde ese mismo día le quitó la vida, ocultando su cuerpo debajo de unos árboles, al que disimuló con ramas y un nylon.

Pasados unos días, su familia radicó la denuncia y, al cabo de algo más de una semana, cuando el femicida se quebró ante las inminentes pruebas, el cuerpo de la menor pudo ser hallado.

El caso conmovió a todo el país y generó diferentes reacciones especialmente en la ciudad. Desde entonces, el nombre de Milagros no pasa desapercibido y, si bien no es un tema que esté permanentemente en la opinión pública, no ha quedado en el olvido. Por el contrario, el paso del tiempo lo va haciendo parte de la sociedad y naturalmente es sinónimo de necesidad de concientizar para que no vuelvan a haber nuevas Milagros.

En este primer aniversario de trágico y aberrante femicidio, el grupo de reflexión de General Villegas expresó a través de las redes sociales: “Un día falté al club juvenil y no preguntaron por mí. Un día falté al colegio y no me extrañaron. Un día salí a andar en bici con un ‘amigo’ y ya nunca volví a mi casa. Milagros nos falta”, sostiene el mensaje que están haciendo público a través de Facebook.