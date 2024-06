Se cumplen 9 años del primer “Ni una menos”, el grito histórico que abrió camino a la marea feminista

“Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, bah… no vamos a levantar la voz? Nos están matando”, escribió la periodista Marcela Ojeda en Twitter el 11 de mayo de 2015, en el que exhortó a mujeres de todos los ámbitos a levantarse contra la expresión más extrema de la violencia machista: los femicidios.

Fue en respuesta al femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años oriunda de Santa Fe. Apenas tres semanas después de aquel mensaje en Twitter, miles copaban las calles al grito de Ni una menos, una consigna colectiva que se instaló fuertemente en la agenda pública.

En el medio, entre el 11 de mayo y el 3 de junio, la convocatoria se consolidó mediante un documento que fue consensuado por una veintena de comunicadoras y periodistas con y sin militancia feminista previa, quienes se pusieron al hombro la logística de lo que sería la histórica primera movilización Ni una menos, lema que surgió de un encuentro que se realizó en la Biblioteca Nacional, justamente con esa consigna, y que está inspirado en un poema de Susana Chávez, una poeta mexicana que murió en 2011, víctima de femicidio.

Hoy, a pesar de aquella gesta que abrió camino a una marea feminista en el país, se registra 1 femicidio cada 31 horas, según el observatorio “Ahora que si nos ven”, que registró al menos unos 2544 muertes en manos de la violencia machista en los últimos 9 años.

Este año la convocatoria, que incluirá marchas en todo el país, estará enmarcada en varios reclamos como el repudio del lesbicidio de Barracas y el rechazo a la Ley Bases.

De acuerdo al relevamiento que realiza “Ahora que sí nos ven”, en el 85% de los femicidios el asesino pertenecía al círculo íntimo de la víctima; mientras que en el 63% de los casos tuvieron lugar en la vivienda de las víctimas.

Respecto a las medidas que tomó la víctima ante ataques previos del victimario, el informe asegura que 2 de cada 10 de las víctimas de femicidio habían realizado al menos una denuncia. Además, 1 de cada 10 víctimas tenían una medida de protección judicial.

Cabe señalar que en nuestro país existe desde 2018 la ley Brisa que implica una reparación económica a niños, niñas y adolescentes que perdieron a su madre por un femicidio.

Asimismo, el trabajo de investigación contempló el número de travesticidios y transfemicidios cometidos entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de mayo del 2024. Respecto a estos crímenes, el informe estima que unas 31 personas travestis y trans fallecieron víctimas de la violencia de género.

Las demandas, aún vigentes

Aquel 3 de junio de 2015, el colectivo Ni una menos consensuó un documento con cinco puntos a los que debían suscribir los candidatos de aquella época, signada también por la campaña electoral.

“Todos en ese momento firmaron, excepto Elisa Carrió y Adolfo Rodríguez Saa”, repasó Ojeda. Pero, ¿cuáles eran esos cincos puntos? ¿En qué se ha avanzado y qué derechos se siguen negando?

Las demandas, que fueron leídas por la actriz Erica Rivas, el actor Juan Minujin y por la dibujante Maitena durante la movilización, incluían un plan nacional para la prevención la asistencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres; garantizar el acceso a la justicia y patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso; elaborar el Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres, que permitan el acceso a estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios; garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos y sensibilizar y capacitar a docentes y directivos; y por último, garantizar la protección de las víctimas de la violencia, a través de un monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia.

Entre los ítems no se incluyó el pedido por el aborto, legal, seguro y gratuito porque no hubo consenso al respecto. Algunas mujeres creyeron que sumar ese reclamo no era conveniente en ese momento porque haría desistir a un sector de participar de la movilización.

Este lunes, el acto principal se realizará a las 18.30 en el escenario dispuesto en la dársena del Congreso nacional, donde habrá una lectura de documentos con los principales reclamos. Dos horas antes, desde las 16.30, comenzará la concentración de algunos sectores en el entorno del Palacio Legislativo, mientras otros grupos marcharán a partir de esa misma hora por la Avenida de Mayo hacia el punto de encuentro.

Este año, las consignas estarán fuertemente atravesadas por el lesbicidio de Barracas y contra los discursos de odio, así como también contra la Lay Bases próxima a votarse en el Senado de la Nación.

En Trenque Lauquen se anunciaron actividades para este lunes desde las 16.30 en Plaza San Martín.