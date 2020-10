Se confirmaron ocho casos

En Trenque Lauquen

Ocho (8) nuevos casos confirmados de Covid-19, tres (3) por testeo y cinco (5) por nexo epidemiológico de acuerdo al protocolo actualizado vigente; cinco (5) personas recuperadas; diez (10) casos descartados y 19 casos sospechosos fueron informados hoy (viernes) por la subsecretaría de Salud municipal.

Los casos confirmados o activos son 47, todos de Trenque Lauquen: 41 se encuentran en sus domicilios particulares, tres (3) en el Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana y tres (3) en el Centro Extrahospitalario que funciona en el ex Hotel Pailla Hue.

También las cinco (5) personas recuperadas corresponden a Trenque Lauquen, siendo ahora de 365 el número de personas que recibieron el alta.

De la misma manera, los diez (10) casos descartados de hoy pertenecen a la ciudad cabecera y ascendió a 893 la cantidad de personas cuyos casos fueron considerados de ese modo tras realizarse el estudio, desde que comenzó la pandemia, en marzo pasado.

Hay 19 casos sospechosos, uno (1) de ellos de Treinta de Agosto y 18 de Trenque Lauquen. De los 19, uno (1) está en el Hospital Municipal y 18 en sus domicilios.

En aislamiento se reportaron 117 personas -107 de la ciudad cabecera y diez (10) de Treinta de Agosto- y en cuarentena hay otras 94 -en este caso 71 de Trenque Lauquen y 23 de Treinta de Agosto-, mientras que recibieron el alta de esta última situación 11 personas, elevando a 3.574 desde el inicio hasta la fecha.

Como lo viene haciendo en forma diaria, el Departamento Ejecutivo municipal remarca que es necesario reforzar en forma individual y colectiva los cuidados y prevenciones, e insta a la comunidad a respetar las normas y disposiciones de los gobiernos nacional, provincial y municipal para la contingencia que se está viviendo.

Asimismo, se recuerda una vez más que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otros distritos, ciudades o provincias debe registrarse en la web municipal (https://www.trenquelauquen.gov.ar/registroacceso/) y comunicarse al teléfono (2392) 41-5000 para ser orientada sobre los pasos a seguir.

Y se insiste en la importancia del uso de tapabocas o barbijo, higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase y mantener el distanciamiento social.

Además, las autoridades sanitarias reiteran también que una vez que se define en el Hospital en qué condición se enmarca a cada persona (confirmado o activo, sospechoso, en aislamiento por contacto estrecho, en cuarentena, recuperado, descartado), y en los casos que corresponda, un integrante del equipo de Salud se encarga del seguimiento.

• Casos confirmados: 47

. En Trenque Lauquen: 47

. En Treinta de Agosto: 0

• Casos recuperados: 365

• Defunción: 16

• Casos sospechosos: 19

– En Trenque Lauquen: 18

– En Treinta de Agosto: 1

• Aislamiento por contacto estrecho: 117

– En Trenque Lauquen: 107

– En Treinta de Agosto: 10

• Casos descartados: 893

• Total de personas en cuarentena en el distrito: 94

– En Trenque Lauquen y otras localidades: 71

– En Treinta de Agosto: 23

• Personas dadas de alta de cuarentena: 3.591