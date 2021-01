Se completó la primera fecha del Torneo de Fútbol Once

En la noche del viernes se jugó en cancha de Atlético Trenque Lauquen la serie de dos últimos partidos válidos por la fecha inicial del Torneo de Fútbol Once. Hoy la semana se inicia con dos nuevos enfrentamientos dando comienzo al segundo capítulo del certamen. Triunfos de Pancho y Autoservicio Rucci fue el saldo del viernes, con lo que ahora está liderando, en la Zona “A” Nutral Mix; los equipos de Pancho y El Batacazo mandan en la Zona “B” y Fortín Olavarría con Autoservicio Rucci lo hacen en la Zona “C”.

El certamen está siendo jugado por 15 formaciones, integradas por jugadores de primera división, y tras los partidos de la primera semana, ahora significará el debut para los tres equipos que tuvieron su fecha libre en el inicio. Se trata de los equipos Los de Siempre, Carnicería Germán y Los Locomotoras. Con 15 equipos jugando el torneo, la definición llevará a los cuartos de final a los dos primeros de cada zona y a los dos mejores terceros.

Con respecto a los resultados de la noche del viernes, Pancho supuró por 2 a 0 a Arre Lulú con goles del goleador Sergio Aranda en las dos ocasiones. Fueron elegidos como figuras Hugo Farías (AL) y Sergio Aranda (P). Y también por 2 a 0 fue la victoria de Autoservicio Rucci frente a Cerrajería Trenque. Allí los goles fueron de Elías Saibene y Carlos Lima Las figuras del encuentro han sido Carlos Villagra (CT) y Elías Saibene (AR).

Juegan hoy

La segunda fecha del nocturno comienza esta noche, siempre teniendo dos partidos por turnos, desde las 21 horas en la cancha principal del “Indio”. Abrirán juego Carnicería Germán vs. Pancho (Zona B) y luego Los de Siempre vs. Los Tikis (Zona A). El miércoles: Los Pibes vs. Mueblería El Buen Descanso (Zona A) y Los Locomotoras vs. Autoservicio Rucci (Zona C); y el viernes Barrioale vs. Cerrajería Trenque (Zona C) cerrando la semana El Batacazo vs. Arre Lulú (Zona B).