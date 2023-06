Se completa el cronograma distrital de las disciplinas dinámicas en Cultura

Las disciplinas escénicas o dinámicas del área Cultura se presentaron el viernes en el Teatro Español y clasificaron a los ganadores/as de la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 2023, que ahora deberán medirse en la fase regional para tratar de llegar a la final, a realizarse en Mar del Plata.

Los clasificados a la fase regional en esta instancia fueron, en Arte Circense Juveniles, Joaquín Molina; en Freestyle Rap Sub 18, Bautista Cuadrado; Universitario, Alexis Matamales; en stand Up Universitario, Ivo Redel; Danza Tango Adultos Mayores, Nora Puig y Miguel Hazelhoff; Danza Folklórica Adultos Mayores, Adriana Lozano y Juan Carlos Alí; Solista Vocal Sub 15, Morena Pino Quintana; Sub 18, Anna Petitot; Universitario, Florencia Larrigandieri; Solista Vocal Pcd, Alexis Policelli; Solista Vocal Adultos Mayores, María Elva André; Teatro Juveniles, Candela Méndez, Abigail Ferreyra y Aitué Yanet Portillo; Cocineros Plato Principal Categoría Sub 15, Román Fernández; Sub 18, Antonella Palomeque; Adultos Mayores, Delia Prieto; Cocineros Postre Categoría Sub 15, Sigrid Martinolich; Adultos Mayores, Carmen Moradas; Fotografía Categoría Adultos Mayores, Rodolfo Gómez; Categoría Sub 15, Helena Meier Lanz; Pintura Categoría Sub 15, Paulina Lucente; Categoría Universitarios, Nuriel Taday; Categoría Sub 18, Umma Márquez; Pcd, María José Nunes; Objetos Tridimensionales Categoría Adultos Mayores, Adriana Ricciardi; Dibujo Adultos Mayores, Adriana Ricciardi.