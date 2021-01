Se cierra la segunda semana de las Olimpíadas del Reencuentro

Al cierre de esta edición las Olimpíadas del Reencuentro y de la Juventud jugaban los últimos enfrentamientos validos por la segunda semana de competencias, una semana intensa con la presencia de varios deportes.

Vale recordar que hasta el momento es el equipo Azul de newcom el único que ya tiene su título en mano, en tanto que al resto le quedan varios días de juego debido a su numerosa participación. Además aún resta por ver en cancha a otras disciplinas, como básquet, tiro con arco, ajedrez, beach handbol y cesto beach.

Con victorias de Las Panteras y Los Gatos, en voley Femenino; de Aumento 2 x 300, Los Mielsitas, Casi Vóley y Quién dijo Mía, en Beach voley masculino; y de Atlético Pellegrini (Sub 16), Atlético Rivadavia y 30 de Agosto (mayores) en hockey sobre césped, continuaron en la noche del jueves las olimpiadas en los predios del Polideportivo Municipal y en el FBC Argentino, que organiza la Dirección de Deportes Municipal.

La edición actual de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud se desarrolla en el marco de la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 bajo normas de protocolo de bioseguridad, para preservar la salud de los participantes.

Los resultados

En cuanto a lo ocurrido en la noche del jueves, en el campo de juego del Foot Ball Club Argentino el hockey tuvo otra larga jornada con sus habituales tres enfrentamientos. En la categoría Sub 16 se dio el triunfo de Atlético Pellegrini, las pequeñas jugadoras del “Expreso” se impusieron a las chicas de Barrio Alegre, con un claro 4 a 2. En mayores, Atlético Rivadavia doblegó a Las Lechuzas, en 4 a 2 y las de Treinta de Agosto que se impusieron a Las Rosalías, por 3 a 0.

En el voley femenino (ver equipos), Las Panteras derrotó a Argentino, por dos sets a cero (Parciales 25/17 y 25/5) y Los Gatos que se impuso a Lechuzas, por dos sets a cero (parciales 25/19 y 25/17). Las chicas vuelven a jugar el martes, a las 20.45 entre Los Gatos vs. Las Panteras; y 21.45 con Argentino vs. Las Lechuzas.

Fue el beach voley masculino el que tuvo su debut en la cancha de arena del Polideportivo. Allí, en la fecha inicial, Aumento 2 x 300 derrotó a Lesionados, por dos sets a cero (parciales 21/5 y 21/7); Los Mielsitas le ganó a Cocoon, por dos sets a uno (parciales 21/13, 10/21 y 10/6); Casi Vóley batió a Aston Birra, por dos sets a cero (parciales 21/5 y 21/13) y Quien Dijo Mía le ganó a Los Picantes, por dos sets a cero (parciales 21/11 y 21/2).

Ellos también volverán a jugar el martes, con este programa oficial, desde las 20 horas: Los Picantes vs. Resto Vóley; a las 20.45: Quien dijo Mía vs. Aston Birra; a las 21.20: Cocoon vs. Osvaldos y desde las 22.00: Los Mielsitas vs. Aumento 2 x 300. Y para el beach voley femenino anoche se jugaba la segunda fecha y la tercera tendrá lugar el lunes, a las 20 horas entre Y Si me tomo una Cerveza vs. Las Koalas; a las 20.45: Ni un fósforo vs. Las Bichotas; desde las 21.20: Las 2021 vs. Virus 21; y a las 22 horas: Unión vs. Sin cocción.