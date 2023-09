Se cierra el certamen de Newcom con los +50

La primera edición del Torneo Apertura de la Liga Trenquelauquenche de Newcom bajará el telón mañana cuando la Categoría +50, la única que sigue en juego por la cantidad de equipos participantes que tiene, dispute una doble jornada, la 8ª y 9ª fecha, para coronar a su campeón y a quienes completen el podio, siendo cuatro los que se perfilan con posibilidades: Aguada Luppi (Trenque Lauquen), actualmente con 14 puntos; Kosiuko (Nueve de Julio), 12; Los Elegidos (Trenque Lauquen) y Rivera, 10. Concluidos los partidos, se procederá a la ceremonia de premiación del certamen, que es organizado por la dirección de Deporte con el acompañamiento del CEF Nº18. La fecha pasada, la séptima, se realizó el sábado 2 de septiembre y fue la última para las Categorías +40 y +60, habiendo salido campeones Círculo Policial (Pehuajó) y Esto es Vida (Trenque Lauquen).

La fecha

En el gimnasio del Polideprotivo Municipal “Poroto” Abásolo estos serán los partidos que se disputarán, todos en la Categoría +50, a las 12 horas, Carlos Tejedor vs. CEF Nº 45 (América) y Kosiuko (Nueve de Julio) vs. Águilas Daireaux; a las 13 horas, Fortín Olavarría vs. CEF Nº13 (Pehuajó) y Rivera vs Los Elegidos (Trenque Lauquen); a las 14 horas, Aguada Luppi (Trenque Lauquen) vs. Salliqueló; desde las 15 horas, CEF Nº13 (Pehuajó) vs. Kosiuko (Nueve de Julio) y Águilas Daireaux vs. Carlos Tejedor; a las 16 horas, CEF Nº45 (América) vs. Aguada Luppi (Trenque Lauquen) y Salliqueló vs. Rivera y a las 17 horas, Los Elegidos (Trenque Lauquen) vs. Fortín Olavarría.