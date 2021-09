Se calentó la interna del FdT

Cuando todo parecía tranquilo de cara a la contienda electoral del próximo domingo, la polémica llegó en los últimos días de campaña.

Es que desde la Lista 6 del Frente de Todos, que encabeza Sebastián Solimano, denunciaron públicamente que uno de los precandidatos a concejal del espacio fue atacado y amenazado por un militante de otra de las listas del FdT y a través de las redes sociales desde el Frente Renovador trenquelauquense hicieron un descargo acompañado de imágenes.

Desde la Lista 6 señalaron que “en medio del legítimo y constitucional ejercicio de la democracia que este país vive”, se vieron “obligados a publicar las agresiones vertidas hacia a un joven candidato” por parte de “un militante de la lista número 2”.

Y a continuación se sostiene: “Este individuo, en primer lugar trató de mercenario y ladrón a un pibe que recién está experimentando su primeros pasos dentro la política, luego y no conforme con lo dicho, le dice que esté ‘atento’ porque lo iba a encontrar. Este comportamiento no solo debe causar indignación, si no un rechazo total y rotundo de todo el arco político de nuestra ciudad.

Formas de hacer política que creíamos desterradas, vuelven a ponerse en práctica en el marco de una campaña electoral”.

Imágenes

En tanto, el domingo también desde la Lista 6 del FdT se realizó otro descargo por una cuestión diferente. En este caso salieron a informar que una serie de imágenes que se compartieron haciendo referencia a un aparente reparto de bolsas de alimentos con boletas eran falsas. “Queremos dejar en claro que nosotros ingresamos en política con el afán de mejorar la calidad de vida de todos, pero creemos que la mejor manera de intentar conseguir el voto de nuestros vecinos es mediante nuestras propuestas y nuestro capital humano”, señalaron desde el grupo, y añadieron: “Se constató que la cuenta de quien publica fue hackeada y las fotos son parte de una operación política”.