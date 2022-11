Se analizan actividades a concretar en Cuero de Zorro

A poco del inicio de la temporada de verano, los encargados del predio de Cuero de Zorro ya piensan en la puesta a punto de la laguna local con el objetivo de brindar una buena alternativa a los vecinos de Trenque Lauquen y la región.

Y si bien aún resta un tiempo prudencial para la apertura de la temporada, el predio se encuentra en optimas condiciones gracias al mantenimiento permanente que realizan en el lugar.

Según Germán Reyes, uno de los encargados de la concesión del lugar, aún no se ha comenzado a organizar todo lo que tiene que ver con las actividades para el verano porque el movimiento se registra a partir de mediados de diciembre, aunque seguramente se seguirá con los encuentros de kayak, kitesurf y otros eventos de estas características más algunas otras cosas que se agregarán.

Con la pesca

De cara a la temporada de verano que se avecina, Revés indicó: “Generalmente se empieza a pensar bien lo que se va a hacer en el verano a fines de noviembre, así que todavía no hemos arrancado con la preparación fuerte”.

Al respecto explicó que “la gente todavía no viene y el público recién empieza a ir al predio a mediados de diciembre, así que todavía está todo medio tranquilo en ese sentido”.

Respecto a las actividades que se llevarán a cabo en Cuero de Zorro durante la temporada de verano, el entrevistado señaló que “seguramente se va a trabajar de la misma manera que todos los años anteriores, es decir con encuentros de kayak, kitesurf y después se verá qué otras cosas se le pueden agregar”. “Por el momento estamos todavía con el tema de la pesca, así que más adelante tendremos definido con más certeza cuáles son las actividades y propuestas para el verano”, comentó.

Sin embargo aseguró que el predio “está impecable y se podrían hacer un montón de cosas”.

Parate

Por otra parte Reyes sostuvo que “en esta época del año hay una especie de parate que se da entre la fecha de finalización de la temporada de pesca y el inicio de la temporada de verano”. “Es el peor momento de año para nosotros. Pero ya en el verano se empieza a mover un poquito más y si la pesca arranca temprano, como viene sucediendo en el último tiempo, ya empezamos a tener gente a mediados de febrero, cuando afloja un poco el calor. Y ahí empieza nuevamente otro tipo de movimiento”, explicó.

Laguna

Por otra parte el entrevistado también se refirió al nivel de la laguna y remarcó: “Estamos con un poquito menos de agua de lo ideal, pero tampoco es una cosa como para preocuparse. Está un poquito más baja de lo normal. No ha llovido, no viene agua de arriba, pero por el momento no es algo para preocuparse. Esperemos que lleguen algunas lluvias para que el nivel se mantenga y no baje mucho mas”, concluyó.