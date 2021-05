Se agrega el servicio los sábados para la Ampliación Urbana y zona de quintas

La dirección de Higiene Urbana municipal informa que a partir de esta semana el servicio que presta en la Ampliación Urbana y Zona de Quintas agrega un día más, el sábado, al cronograma de recolección implementado en este sector de la ciudad, que hasta ahora incluía los lunes, miércoles y viernes. Y se mantiene el mismo horario: desde las 7 de la mañana.

“El objetivo de sumar el sábado al recorrido por la Ampliación Urbana y zona de Quintas es reforzar el fin de semana, teniendo en cuenta además que el lunes se junta mucha basura, entonces creemos que agregando el sábado vamos a aliviar mucho el trabajo del día lunes”, informó esta mañana (martes) el director del área, Néstor Cóccaro.

Acerca del recorrido por este sector de la ciudad, Cóccaro dijo que se mantiene sin cambios: “Arrancamos a las 7 de la mañana en la Ampliación Urbana y después se da toda la vuelta por las quintas, para terminar la recolección del otro lado de la Ruta Nacional n° 5”.

“Ese recorrido les está llevando alrededor de 5 horas, un poco más el lunes, pero ahora al agregar el sábado calculamos que se podrá terminar en 5 horas; hay que tener en cuenta que el recorrido no sólo es más largo, sino que el recorrido es por caminos de tierra”, precisó el funcionario.

Cóccaro insistió en pedirle a los vecinos que colaboren con los recolectores sacando las bolsas de basura durante la mañana y los días en los que hay recolección para evitar inconvenientes. “Tenemos que ser un poco conscientes y no sacar la basura a la tarde porque nos queda la ciudad sucia, los perros rompen todo y tenemos que andar levantando la basura todas las tardes, así que sería bueno que la gente colabore y saque la basura solamente de mañana y los días en los que hay recolección, y no sacar los miércoles y tampoco los domingos en la ciudad y en las quintas no sacar los martes, jueves y domingos”, comentó.

El servicio de recolección de residuos se realiza según el siguiente cronograma: