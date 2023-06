Scioli y Tolosa Paz ultiman detalles para ir a la Justicia por el armado de las listas

A pocas horas de que se venza el plazo para confirmar el reglamento de Unión por la Patria (UP) y de que se presenten oficialmente las listas de candidatos, la tensión sigue escalando y desde el sector que encabezan Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz estudian presentarse el miércoles ante la Justicia electoral, algo que el kirchnerismo busca evitar.

Con la negociación empantanada, Aníbal Fernández, apoderado legal del embajador en Brasil, trabaja en la presentación que harían ante la Junta Electoral bonaerense para poner a consideración el reglamento que impuso el PJ bonaerense, manejado por Máximo Kirchner, en la conformación del frente oficialista y que, según consideran, no garantiza la integración de las minorías en las listas legislativas que se conformarán tras las PASO.

En ese contexto, Aníbal Fernández salió en las últimas horas al cruce de los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en Rio Gallegos criticó al ministro de Seguridad por “amenazar con ir a la Justicia” en el medio de las discusiones por el cierre de alianzas. “Lo que yo advertí es: ‘Si ustedes no nos dan bola nosotros vamos a recurrir a la Justicia Electoral”, explicó el funcionario, quien dejó abierta esa posibilidad que se concretaría el miércoles, tras el fin de semana largo.

En realidad, quien debe hacer la impugnación es Tolosa Paz, precandidata a la gobernación bonaerense, porque el desacuerdo se da sobre las listas provinciales, tras las reglas impuestas por el PJ del distrito. “A la que más le importa en cuanto al seguimiento cuerpo a cuerpo es a Victoria (Tolosa Paz), porque es la provincia de Buenos Aires sobre lo que estamos hablando. Lo llamamos a Máximo como 20 veces y no atendía nunca. Al final de la tarde (del viernes) empezó a atenderla y las explicaciones que daba no tenían ninguna razón de ser, no eran contundentes”, dijo días atrás Aníbal.

La presentación del sector cercano al presidente Alberto Fernández sería, de no llegar a un acuerdo, para impugnar el acta de constitución de UP bajo el argumento que no respeta las minorías, que existen errores formales en el reglamento y que se les pide a Scioli y Tolosa Paz avales para presentar sus candidaturas que se lo deben dar partidos ligados al kirchnerismo, como son el massista Frente Renovador o Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella. Ambas fuerzas ya avalaron el reglamento electoral de cara a las primarias. En el sciolismo ya saben que no van a poder contar con esos avales y, además, sostienen que ni siquiera están los padrones para identificar a los afiliados.

El reglamento presentado, además, indica que los legisladores de la minoría deberán superar el piso del 30% para ingresar a la lista y que, en el caso de hacerlo, lo harán a partir del sexto o séptimo lugar. En el sciolismo aseguran que el acuerdo que habían trazado con el kirchnerismo indicaba que los legisladores ingresarían a partir del cuarto lugar, tal como se cerró con las listas nacionales.

En cuanto a la representación de las minorías, se establece que en la Sección Capital (La Plata) obtendrá en la lista recién a partir del tercer senador titular. En la Primera, el piso abre el octavo y el 13° lugar en la lista de Diputados bonaerenses. En la Segunda, el quinto senador y el tercer suplente. En la Tercera, el 7° senador, en la Cuarta y en la Quinta, el 7° y el 12° diputado. En la Sexta, el quinto senador; y en la Séptima, el quinto diputado.

Además, el reglamento establece que los candidatos a intendente y a cargos legislativos no podrán ir colgados de dos boletas de postulantes a la gobernación, por lo que deberá respetarse a rajatablas el esquema de la “I”: cada candidato presidencial deberá tener sus propios en todos los tramos. (DIB)