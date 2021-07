Santilli se lanzó en la provincia con fuertes críticas a la economía y a la gestión de la pandemia

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, lanzó este jueves su precandidatura en la provincia de Buenos Aires en un acto en City Bell, La Plata, con fuertes críticas a la situación económica y a la gestión de la pandemia del Gobierno bonaerense, así como también ponderó su experiencia en materia de seguridad.

“Podemos vivir mejor y transformar definitivamente la provincia de Buenos Aires, hagámoslo y hagámoslo juntos”, dijo Santilli tras prometer que recorrerá los 135 municipios en el marco de su campaña. “Vengo a hacer, a caminar y a trabajar. Veo la esperanza en cada uno de los bonaerenses”, sostuvo. “No somos un equipo que te echa la culpa, que te impone o que te maltrata”.

Cabe señalar que Diego Santilli encabezará junto a la diputada nacional Graciela Ocaña la lista del PRO en Juntos y enfrentará al precandidato del radicalismo, el neurocientífico Facundo Manes.

La lista de Santilli cuenta con el respaldo de Elisa Carrió, líder de la coalición cívica, así como también de Miguel Ángel Pichetto, del Peronismo Republicano, ambos presentes en el acto, junto al impulsor de esa propuesta, Horacio Rodríguez Larreta, y a la titular del PRO, Patricia Bullrich, así como también del intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien resolvió bajar su candidatura a último momento.

“Hoy siento el dolor de la gente en la calle, la bronca de ver que todo está más caro y que no llegas a fin de mes, o de que tuviste que cerrar las persianas de tu comercio o tu fábrica. La angustia de que tus hijos no están en las escuelas; el miedo de no saber si te puede pasar en tu casa o tener que lidiar con el ‘capanga’ del barrio mientras los narcos crecen y avanzan. La impotencia de irte a dormir todas las noches sin saber qué futuro le podés dar a tus hijos”, enumeró Santilli.

“Hoy en la Argentina la realidad le ganó al relato: seis de cada diez argentinos viven en la pobreza; en el último año cerraron 90 mil comercios y casi 200 mil argentinos se quedaron sin trabajo”, señaló.

El discurso del flamante precandidato así como también de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, giró en torno a la situación económica y a las críticas por la gestión de la pandemia. En ese marco, cuestionó las decisiones del Gobierno de Axel Kicillof en relación a la presencialidad escolar, uno de los ejes de mayor tensión entre la Ciudad y la administración bonaerense de los últimos meses.

Asimismo, Santilli ponderó su experiencia en materia de seguridad. “Uno de los principales problemas que la gente nos planteaba eran los motochorros y lo abordamos, diseñamos un plan y ese delito cayó un 60% (en la Ciudad) y todo el resto de los delitos bajaron”.

A su turno, Horacio Rodríguez Larreta, impulsor de Santilli en la provincia de Buenos Aires, también cuestionó en duros términos a la gestión de Axel Kicillof. “Todos somos conscientes de lo que está viviendo la Argentina y la provincia. Con una actitud muy confusa y muchos errores respecto a la pandemia en la provincia”, dijo el jefe de Gobierno porteño.

“Tenemos un gran equipo que está para representar los valores en los que creemos. Unidos para trabajar por la educación, con tantos meses que los chicos estuvieron sin clases acá en la provincia, y por la salud con una gestión que ha sido tan errática también”, cuestionó Rodríguez Larreta, quien destacó la unidad y “el gesto de Jorge Macri”, quien resolvió bajar su candidatura.

Por su parte, Graciela Ocaña, quien acompañará a Santilli en la lista, sostuvo que “el Gobierno nacional y provincial no entienden las preocupaciones de los ciudadanos” y sostuvo que Juntos tiene como objetivo “defender que no avasalle a la Justicia y a la educación por un futuro mejor y en paz”.

A su turno, Patricia Bullrich, apuntó directamente contra Victoria Tolosa Paz, quien se encamina a encabezar la lista del Frente de Todos, a quien definió como “una candidata que antes coordinaba la mesa contra el hambre y ahora coordina la mesa del hambre”, al señalar que “miles de bonaerenses están en una situación angustiante con el aumento de la pobreza y la falta de horizonte”.

“A todo esto nosotros le tenemos que contestar con el anhelo del progreso y animarse a un cambio de verdad. Estamos para decirle al kirchnerismo que esta coalición viene a generar una perspectiva que hoy se ha perdido”, sostuvo Bullrich. (DIB)