Santilli: “Necesitamos una Argentina que sostenga al productor, que no le ponga la pierna encima y que le baje los impuestos”

“La situación de las Pymes se repite en toda la Provincia. Hay falta de apoyo, muchas cargas tributarias y una industria del juicio que atenta contra la creación de empleo. Nosotros queremos una Argentina que sostenga al productor, que no le ponga la pierna encima y que le baje los impuestos”, consideró Santilli ante la consulta del panorama que charló con representantes de dicho sector.

Cuando le preguntaron por como se manejó la pandemia en la Provincia, Santilli respondió: “Pegó fuerte. Hay muchos familiares y amigos que ya no están. También Pymes que tuvieron que bajar la cortina. Tenemos que luchar por todos ellos, acompañarlos en su dolor y ayudarlos a levantarse. Las escuelas cerradas un año y medio no me pareció bien y creo la vacunación podría haber sido más trasparente”.

A su vez resaltó que “hay medidas que no le sirven a nadie como frenar la exportación de carne. El precio subió un 18 por ciento y perjudicó a productores y frigoríficos. Los únicos beneficiados fueron los países extranjeros”. Y agregó que “la gente nos pide que estemos junto a ellos y que trabajemos para solucionar los problemas históricos que tiene la Argentina y que se vienen repitiendo”.

Por su parte, Ferrante indicó que “el vecino de Chascomús está ansioso para que Juntos tenga una nueva oportunidad. La política es buena o mala de acuerdo a la calidad de los dirigentes y nuestros candidatos son excelentes”.