Santa Rita venció al “Indio” en el Parque de la ciudad

El sábado por la tarde, y ante un clima enrarecido previo al muy fuerte temporal que azotó a la ciudad y gran parte de la región, se jugó en el Parque el partido de ida por los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur entre Atlético Trenque Lauquen y Santa Rita de Piedritas. La victoria fue para los visitantes, por 2 a 1, con un gol ganador sobre la hora. El partido revancha se jugaría en la tarde-noche del miércoles. La serie de octavos de final se vio seriamente afectada, donde varios partidos debieron suspenderse por el clima y se re-programaron para ayer.

Bajo un estricto control policial para el partido en cancha de Atlético que prohibió el ingreso de autos al predio, como así también el ingreso de bebidas alcohólicas y botellas de vidrio, y en primera instancia, no se habría permitido el acceso de los espectadores visitantes. Un malestar intenso en la previa para aquellos que habían viajado más de 100 kilómetros. Luego se revocó la decisión y se le permitió el ingreso al predio.

Victoria visitante

Con un clima muy enrarecido, ventoso y caluroso, luego de las 18 horas se disputó el partido entre Atlético y Santa Rita. Un duelo intenso y con un Santa Rita en cancha siendo favorito en estos octavos de final. El equipo de Piedritas inició abajo en el marcador, ya que Tomás Torres, para el “indio”, no falló desde el punto del penal a los 18 minutos. Los del Parque pasaron así a tomar la delantera en el transcurso del juego en un primer tiempo de ida y vuelta. En el complemento las acciones del partido se mantuvieron, a pesar de que el “Indio” jugó con un hombre menos tras la expulsión de Nicolás Álvarez, el clima cada vez fue mostrando su peor rostro y de tan “negro” que se fue poniendo el cielo también el presente de Atlético. El “Indio” parecía que iba a conseguir un buen triunfo de local, pero en los cinco minutos finales cambió todo. Cinco minutos finales fatales para los del Parque. Ya que, en tiempo agregado, a los 46’ Ramiro Peters anotó la igualdad desde el punto del penal y a los 49’ dio la estocada final Claudio Farías para el 2 a 1.

Las revanchas

Los octavos de final seguirían el miércoles con estos cruces, Santa Rita vs. Atlético Trenque Lauquen; All Boys (Santa Rosa) vs. Alvear FC (G. Pico); Costa Brava (G. Pico) vs. Racing Castex (G. Pico); Huracán (Bahía Blanca) vs. San Francisco (Bahía Blanca); Racing (Olavarría) vs. Huracán (Tres Arroyos); Ferrocarril Sud (Olavarría) vs. El Fortín (Olavarría); Kimberley (Mar del Plata) vs. Social Velense (Tandil) y Argentinos (V. de Mayo) vs. El Gran Porvenir (P. Costa).