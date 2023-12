Santa Rita recibe hoy al “Indio” del Parque

El Torneo Regional Federal Amateur tiene en la jornada de hoy los partidos revancha por los octavos de final. Y Atlético Trenque Lauquen viaja a distrito de General Villegas para visitar a Santa Rita de Piedritas.

Vale recordar que en la ida, partido jugado durante la tarde del sábado en nuestra ciudad, fue triunfo para los de Piedritas por 2 a 1. Es por ello que el equipo de Claudio Balerdi necesita de un triunfo que lleve la serie a la definición por penales.

El partido se jugará a las 21 horas con arbitraje de Emilio Riga, Ezequiel Della Croce y Mario Domínguez, todos de General Pico.

Más partidos

Los octavos de final tendrán todos estos partidos, además de Santa Rita vs. Atlético Trenque Lauquen: All Boys (Santa Rosa) vs. Alvear FC (G. Pico); Costa Brava (G. Pico) vs. Racing Castex (G. Pico); Huracán (Bahía Blanca) vs. San Francisco (Bahía Blanca); Racing (Olavarría) vs. Huracán (Tres Arroyos); Ferrocarril Sud (Olavarría) vs. El Fortín (Olavarría); Kimberley (Mar del Plata) vs. Social Velense (Tandil) y Argentinos (V. de Mayo) vs. El Gran Porvenir (P. Costa).