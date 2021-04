Samsung presenta su “Galaxy más potente”

Samsung convocó sorpresivamente a un evento virtual de presentación Galaxy Unpacked para el próximo 28 de abril, en el que la compañía surcoreana adelantó que estará enfocado en anuncios sobre su familia de celulares Galaxy.

El fabricante tecnológico adelantó que presentará su “Galaxy más potente”. Por el momento no confirmó a qué producto se refiere de su familia Galaxy, compuesta no solo por teléfonos, si no también tabletas, computadoras portátiles y dispositivos del Internet de la Cosas (IoT), entre otros.

El nuevo evento de presentación Galaxy Unpacked del 28 de abril, que Samsung comunicó a través de un video en el perfil oficial en Twitter.

​En el clip puede verse el viaje de una caja con un contenido misterioso desde un centro de distribución hasta la casa de un cliente, mientras en el camino ocurren situaciones paranormales. (DIB)