Saldo positivo para el speedway tras las tres fechas del verano

El Speedway Internacional fue otra de las categorías deportivas que debió adecuarse a este presente pandémico con el objetivo de llevar a las pistas a sus pilotos. Entre ellos el trenquelauquense Fernando “Coty” García, dueño de la 500cc. Pero para la divisional, y todo el grupo organizador, la puesta a punto de estas tres fechas no fue simple. Ante los protocolos vigentes para las competencias, la falta de espectadores, el speedway (como otros deportes) han tenido como alternativa las transmisiones en vivo de las carreras por medio del streaming y solventado con las ventas de tickets para seguir online las competencias. Un sistema de transmisión que a veces suele dar problemas, pero a lo largo de las tres fechas todo se resolvió de la mejor manera. Desde la categoría alentaron “por problemas técnicos que desconocemos, la primer parte del streaming no se pudo grabar. De todas maneras estamos muy contentos por los comentarios y críticas, ya que el vivo fue de calidad en todos sus aspectos. Los chicos de Caracol Producciones dieron lo mejor, incorporando nuevas cámaras y muchos detalles que aumentaron la calidad del vivo. Los inigualables relatos de José Luis Benedetto y comentarios de Emiliano Lucero, le dieron una vez más ese toque mágico a la carrera. En medio de una pandemia fue muy difícil para nosotros poder cumplir con 3 fechas, pero gracias al apoyo principalmente de los pilotos, público desde sus casas y sponsor, pudimos hacer que no pase un verano sin speedway- Este camino recién comienza, y es el principio de un montón de cosas buenas que llegan para todos los que amamos este deporte con el corazón”.

“Coty” imparable

En pista el saldo fue más que positivo para el local Fernando “Coty” García y hoy analizamos lo que dejó el certamen de verano con esas tres fechas. “Coty” se quedó con todo lo que estaba en juego en 500cc. y así condecoró su tercera noche perfecta en fila en este ciclo competitivo promocional de verano, el cual marcó el reinicio de la actividad en la ciudad y en el nuevo escenario, resaltó el medio La Nueva.

Poco pudieron hacer el olavarriense Christian Zubillaga y el pampeano Eber Ampugnani para dar caza del piloto de Berwick Bandits, ganador de la primera semi, quien rápidamente se tomó el buque en los primeros metros de la prueba central. Así y todo, tanto Zubillaga, vencedor de la segunda semifinal, como el joven Carlos Eber completaron un gran trabajo; especialmente el pampeano, quien por vez primera logra subir al podio en el medio litro de cilindrada.

Completó la clasificación de la final Sebastián Clemente, quien luego del banderazo a cuadros debió recibir asistencia médica tras sufrir una descompensación. Por fortuna, minutos después, el experimentado piloto se encontraba en óptimo estado. Previo al plato fuerte, en 200cc el local Nicolás Gómez repitió lo hecho en la pasada competencia y anotó su segundo poroto consecutivo, dejando atrás a sus compatriotas Rodrigo Zubedía y Matías Díaz, los demás integrantes del podio. Gómez aprovechó un pequeño desperfecto en el andar de “Rody” en la curva 3-4 del circuito, cuando dominaba con claridad. Dicha circunstancia le privó el éxito y le dejó servida la punta a su coterráneo. Además, en 50cc Mayores, el bahiense Martín Aristegui ganó un final de película y se tomó revancha sobre el olavarriense Thiago Mensi, a quien logró batir en los últimos metros y por menos de media rueda de ventaja. Completó el podio Brian Tonicelli.

Por último, en la divisional menor del 50cc, el pampeano Agustín Kreder volvió al triunfo, tal como lo hizo en la “Copa Silkolene”, tras ganarle la pulseada al casarense Agustín Fridel. El terceto de punta lo integró también el trenquelauquense Ramiro Walter. El que también festejó fue Fausto “Toto” Castillo, dominador absoluto en el 500cc “B”, la antesala de la divional mayor. Detrás arribaron Ramiro Lobos y Leonardo Vicente, dos de los tantos jóvenes que de a poco van adquiriendo experiencia.