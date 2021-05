Rutas argentinas hasta el fin

“Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas; chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar”, dice el siempre recordado clásico de la banda Almendra, “Rutas argentinas”, y no son pocos los que rememoran esa pegajosa melodía cuando, por alguna razón, deben transitar las rutas de este país.

Claro que si bien el “viajar es un placer” no siempre las carreteras de este país se prestan para que un viaje sea realmente placentero. Por el contrario, algunas muestran un deterioro considerable que requieren de mucho cuidado por parte del conductor para no sufrir ningún accidente. Esperemos que, aunque sea de a poco, este histórico inconveniente pueda ir solucionándose para, en definitiva, no volver a lamentar nuevas tragedias viales.