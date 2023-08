Rural Bike en Salliqueló

La entrega de kits se hará de 9 a 10.30 horas en tanto que la largada se realizará a las 11. La inscripción tiene un valor de $3.500. Y habrá cuatro distancias por correr, los 60 kilómetros para las categorías Elite, Máster A1, Máster A2, Máster B1, Máster B2, Master C1 y Master C2; los 45 kilómetros para Máster D1, Máster D2, Damas Competitivas A, Damas Competitivas B y Damas Competitivas C, Promo Varones A, Promo Varones B y Promo Varones C; los 30 kilómetros de Máster E, Promo Damas A, Promo Damas B y Promo Damas C y los 15 kilómetros destinados a Cicloturistas Varón y Damas.