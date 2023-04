Rodríguez Larreta rechazó las críticas y dijo que la unidad de JxC “está garantizada”

Un día después de comunicar la decisión de hacer elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, algo que generó fuertes críticas de sus socios de PRO y apoyo de la UCR, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó este martes los cuestionamientos recibidos y dijo que la unidad de Juntos por el Cambio está “más que garantizada”.

Rodríguez Larreta remarcó que la utilización de la boleta única es una consigna de JxC, y destacó que no beneficia a ningún candidato, sino que los “iguala”. Por eso, consideró que no existen motivos “para discusiones y peleas” y, por más de que fue consultado, evitó referirse al expresidente Mauricio Macri y a la “desilusión” que dijo sentir ayer el antes mandatario.

De esta manera, el precandidato a la presidencia defendió su decisión de desdoblar las elecciones porteñas, pese a la fuerte resistencia de Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y otros dirigentes del PRO. “En la Ciudad de Buenos Aires el Código Electoral es muy claro: se vota con boleta única”, enfatizó en una conferencia de prensa desde la estación de bomberos de Parque Patricios.

Asimismo, remarcó que la única decisión que tomó en las últimas horas fue “cumplir con la ley”, y en ese sentido agregó que “es la forma más trasparente de votar”. También, garantizó la unidad del partido. “No participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca”, afirmó.

Pese a su mesura, Rodríguez Larreta hizo una alusión indirecta a Macri cuando dijo que tomó esta medida para que los porteños no tengan que ir seis veces a votar. “Eso sí que es más caro”, indicó Rodríguez Larreta. Su antecesor, en 2015, hizo que los capitalinos vayan a las urnas en todas esas oportunidades, porque desdobló las elecciones.

Sin embargo, al ser repreguntado sobre los cuestionamientos de Mauricio Macri, que habló de una “profunda desilusión”, tomó distancia de la polémica y optó por diferenciarse de su ex jefe político: “Jamás me han escuchado, ni me van a escuchar, criticando a otro miembro de Juntos por el Cambio. Si hay una diferencia, la discutimos”.

El lunes, el jefe de Gobierno porteño anunció que las elecciones porteñas serán “concurrentes” junto con las nacionales.

Macri, quien el domingo se había expresado en contra de esta decisión, se manifestó con un breve tuit. “Qué profunda desilusión”, afirmó al reproducir un mensaje de Vidal, la primera que había salido también tajante a rechazar la concurrencia. La titular del PRO, Patricia Bullrich, se manifestó en la misma línea.

Qué son las elecciones concurrentes

De acuerdo a lo informado por Rodríguez Larreta, los porteños votarán el 13 de agosto (PASO), el 22 de octubre (elecciones generales) y el 19 de noviembre en el balotaje (si fuera necesario). Pero a diferencia de lo que sucedió en 2019, la elección local y la nacional estarán desdobladas.

En términos prácticos, esto significa que habrá dos actos eleccionarios independientes el mismo día. Por un lado, los porteños irán a una mesa electoral y votarán cargos nacionales con la boleta tradicional de papel. Este año en Capital Federal se vota Presidente, vice y diputados nacionales.

En otra votación que se realizará el mismo día con boleta única electrónica, los porteños tendrán que elegir cargos locales, es decir: jefe de Gobierno, vicejefe, legisladores y comuneros. (DIB)