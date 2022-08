Rodríguez Larreta: “Cristina se sacó la careta, quiere controlar la Ciudad de Buenos Aires”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que la vicepresidenta quiere “controlar y manejar” la Ciudad de Buenos Aires, y aseguró que Cristina Fernández de Kirchner “se sacó la careta con lo de la autonomía” de la CABA. Rodríguez Larreta respondió así a dichos de la exmandataria, quien pidió repensar el alcance de la autonomía del distrito durante un encuentro con legisladores del Frente de Todos (FdT) en el Congreso.

“No hay manera de que Cristina se quede con el manejo de la Ciudad. Para empezar, se sacó la careta con lo de la autonomía de Buenos Aires, dijo lo que ya venía insinuando y es que ella quisiera controlar y manejar” el distrito, sostuvo Rodríguez Larreta al hablar el martes a la noche en La Nación+.

“Repensar”

Durante una reunión mantenida ayer en el Salón Azul del Congreso, la vicepresidenta llamó a “replantear” la relación entre el Estado nacional, las provincias y el distrito porteño para lo cual propuso que se “repiense un poco el tema de la Ciudad de Buenos Aires”, de la que remarcó su condición de “capital de todos los argentinos”

“De repente, una Policía política (por la Policía de la Ciudad) se ha apoderado de la seguridad de las calles. Esto debe ser replanteado. Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos”, planteó la vicepresidenta, en relación a los hechos de represión ocurridos el fin de semana en proximidades de su domicilio.

“Defendemos a todos los que vienen a CABA”

Ante estas declaraciones de Cristina Fernández, Rodríguez Larreta aseguró que su administración defenderá la autonomía “y a los millones de argentinos que vienen todos los días a trabajar y a estudiar a CABA”.

“Los vamos a defender a todos, no vamos a permitirle a Cristina Kirchner que vaya adelante con lo que reconoció públicamente, que ya lo sabíamos y es que quiere quedarse ella por la fuerza con el manejo de la Ciudad. Es una barbaridad y no lo vamos a permitir”, insistió el jefe de Gobierno porteño.

Y completó: “Es gravísimo que la presidenta (sic) no conozca la Constitución. A pesar de eso, creo que con sus declaraciones acerca de la autonomía de la Ciudad solo quiere distraer. Quiere sacar el foco de lo que realmente importa, que es que la gente no llega a fin de mes con la inflación, tapar el ajuste enorme que están haciendo, el 40% de pobreza, sus causas judiciales. Nosotros no nos vamos a enganchar en eso”.

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño volvió a expresarse en la misma línea. En Twitter, hizo una publicación donde sostuvo: “La señora vicepresidenta quiere quedarse, por la fuerza, con el manejo de la Ciudad. No lo vamos a permitir”.

La señora vicepresidenta quiere quedarse, por la fuerza, con el manejo de la Ciudad. No lo vamos a permitir. Vamos a defender a los porteños y a los millones de argentinos que viven, transitan, trabajan o nos visitan. La Constitución es muy clara: Ciudad AUTÓNOMA de Buenos Aires. pic.twitter.com/ZXx2HGs4RF — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 31, 2022



“Vamos a defender a los porteños y a los millones de argentinos que viven, transitan, trabajan o nos visitan. La Constitución es muy clara: Ciudad AUTÓNOMA de Buenos Aires”, finalizó Rodríguez Larreta en su posteo. (DIB)