Robo a rotisería dejó sensación de miedo en sus propietarios

El pasado fin de semana la rotisería “El Coya”, ubicada en Almafuerte y Saenz Peña, fue víctima de delincuentes que ingresaron al interior del local, de donde sustrajeron bebidas alcohólicas y otros elementos. Sin embargo no es la primera vez que el comercio es blanco de hechos de inseguridad.

A raíz de estas situaciones la propietaria del lugar, Mónica Bigi, sostuvo que tras el episodio del pasado fin de semana la sensación es de miedo e inseguridad.

Respecto a los hechos del fin de semana la propietaria de la rotisería señaló que el viernes pasado desconocidos rompieron el vidrio de la puerta de ingreso aunque no entraron al comercio. Por ello la mujer decidió no radicar la denuncia correspondiente. Sin embargo los hechos no terminarían ahí ya que el domingo en horas de la madrugada la propietaria del lugar ingresó a la cocina del comercio donde advirtió desorden y pocos minutos después el faltante de varias botellas de vino. Ante esta situación la mujer se decidió a realizar la denuncia correspondiente.

El botín con el que se alzaron los delincuentes fue solo comida y bebidas en su mayoría alcohólicas.

También en 2019

Sin embargo y a pesar de lo sustraído por los delincuentes lo peor de este tipo de episodios es la sensación de “temor e inseguridad que te queda”, según la propietaria del comercio, que además recordó que no es la primera vez que su local es blanco de hechos de inseguridad.

Cabe recordar que en septiembre de 2019 el local sufrió daños y destrozos cuando un chico que venía siendo perseguido por otros jóvenes ingresó al salón del local gastronómico con el objetivo de resguardarse. Fue allí cuando los atacantes rompieron los vidrios del comercio.